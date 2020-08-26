Возрожденный китайцами автобренд Borgward оказался на грани закрытия

Исторический немецкий автомобильный бренд Borgward (читается как "Боргвард") снова может быть закрыт - всего через пять лет после возрождения, об этом сообщает британское издание Autocar.

Напомним, что все права на Borgward в 2015 году выкупил китайский концерн BAIC, впоследствии он наладил под ним выпуск четырех люксовых кроссоверов - Borgward BX3 (городской), BX5 (компактный), BX6 (компактный и спортивный) и BX7 (среднеразмерный).

Проблемы у бренда начались после того, как BAIC в 2019 году продал за 614 млн долларов 67% акций Borgward Group гонконгской компании Ucar, основной бизнес которой - каршеринг, поминутная аренда автомобилей. Поначалу сделка подстегнула бизнес Borgward, поскольку Ucar закупала крупные партии автомобилей для укомплектования собственного парка арендных авто, но закупки завершились - и продажи Borgward пошли ко дну.

Фото: Пресс-служба Borgward.

Немецкое издание Automobilwoche сообщает, что в январе-июне Borgward реализовала по всему миру лишь 5000 машин. При этом проект изначально затевали с расчетом на сбыт на глобальном рынке 800 000 автомобилей в год. Продажи с одной стороны подкосил затронувший всех коронавирусный кризис, а с другой - личные проблемы владельца Ucar Чарльза Женьяо Лю. Одну из его компаний - Luckin Coffee - обвинили в подделке бухгалтерской отчетности, сейчас ведется следствие.

Автомобили Borgward планировали предлагать в т.ч. в Евросоюзе, но реально их продажами в Западной Европе занимается только одна фирма, расположенная в Люксембурге. С момента начала импорта в середине 2018 года ей удалось продать лишь около 100 экземпляров кроссоверов BX5 и BX7 по цене от 36 000 и 44 000 евро.

Штаб-квартира бренда, которую "для имиджа" развернули в Штутгарте (ФРГ), в 2018 году была закрыта, поскольку затраты на ее содержание оказались неоправданно высокими. В дополнение к китайскому производству Borgward рассчитывала построить завод в Бремене (ФРГ) и даже взяла в аренду участок под него площадью 140 000 кв. м, однако в июне 2019-го срок аренды истек - и продлевать ее китайцы не стали.

Заметим, что автомобили Borgward намеревались продавать и в России. В начале 2018 года модель BX7 прошла сертификацию по российским правилам - и получила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), с момента выдачи которого можно было начать продажи этого автомобиля. Однако ОТТС так и не пригодился - до импорта машин дело не дошло.

Марка Borgward по происхождению - немецкая, однако ее "первая жизнь" завершилась еще в 1961 году.