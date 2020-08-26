Вышел трейлер Call of Duty: Black Ops Cold War. Уже доступен предзаказ

Компания Activision представила дебютный трейлер своего нового блокбастера Call of Duty: Black Ops Cold War.

Все ранее попавшие в Сеть утечки нашли подтверждение. Cold War действительно будет прямым продолжением первой Black Ops, события будут разворачиваться в начале 1980-х годов - в один из напряженных периодов холодной войны. Игра забросит геймеров в Восточный Берлин, Вьетнам, Турцию и штаб-квартиру КГБ на Лубянке.

Сразу же стал доступен предзаказ на всех платформах. Из-за смены поколений консолей ценообразование получилось интересное.

На PS4 игра стоит 4499 рублей, а за некстген-версию придется доплатить еще 500 рублей. Ultimate Edition обойдется в 5849 рублей.

В онлайн-магазине Microsoft цены установлены в долларах: 60 для Xbox One, 70 для Xbox Series X и 90 за "ультимативное" издание.

Для ПК предварительный заказ открыт на площадке Battle.net, там за базовую версию просят 2799 рублей, за "ультимативное" - 4409.

Релиз игры запланирован на 13 ноября. Подробности мультиплеерного режима раскроют 9 сентября.