"Зенит" потерпел поражение от "Динамо" в Москве в матче с двумя удалениями

Московское "Динамо" на домашней арене нанесло первое в сезоне поражение питерскому "Зениту". Столичный клуб выиграл - 1:0.

"Динамо", которое накануне матча против "Зенита" озвучило высокие цели на нынешний сезон, дало настоящий бой лидеру. Команда Кирилла Новикова сыграла вторым номером, сделав ставку на оборону, и преуспела в этом.

Единственный гол в матче был забит в конце первого тайма со стандарта. После подачи партнера Тони Шуньич удачно пробил головой.

После этого "Зенит" ринулся атаковать. В одном из эпизодов матча арбитр Станислав Васильев отправился просматривать VAR после падения в штрафной Малкома, но к возмущению игроков "Зенита" нарушения так и не увидел.

Чуть позже арбитр еще раз отправился к монитору и игрок "Динамо" Дмитрий Скопинцев был удален после грубого приема против Эмилиано Ригони. Чуть позже составы стали равными после того, как за вторую карточку был удален Вилмар Барриос.

Беспроигрышная серия "Зенита" в РПЛ составляла 23 матча. Несмотря на поражение, команда сохранила лидерство с 12-ю очками. "Динамо" набрало 10 очков и догнало "Ахмат".