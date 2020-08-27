Банки заблокировали тысячи карт из-за утечки данных в интернет

Российские банки подтвердили информацию об утечке данных банковских карт клиентов крупного интернет-магазина, пишет РИА Новости со ссылкой на несколько кредитных организаций. По этой причине некоторые банки уже сообщили клиентам о блокировке карте и необходимости их перевыпуска.

Утечка может коснуться 55 тыс. карт клиентов маркетплейса Joom, который занимается доставкой товаров из Китая по всему миру. При этом Банк России и Visa уже уведомили кредитные организации об утечке базы данных с информацией о тысячах карт клиентов.

В пресс-службе Сбербанка сообщили, что в курсе ситуации, хотя клиентов организации она не коснулась. В банке отметили, что финансовых угроз нет. При этом потенциально данные могут быть использованы для социальной инженерии. "Поэтому рекомендуем банкам, чьи клиенты оказались в списке, провести с клиентами коммуникации и усилить правила на антифрод системах", -подчеркнули в кредитной организации.

Перевыпустить карты уже предлагают клиентам "Райффайзенбанка" и банка "Санкт-Петербург". Под контроль взяли ситуацию и в банке "Открытие".