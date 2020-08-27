Девушка провалилась в машину, делая эффектное видео на крыше спорткара

Большинство автомобилистов прекрасно знают, что машина, даже с заглушенным двигателем и стоящая на стояночном тормозе - не место для рискованных трюков, но интернет с пугающей регулярностью предлагает нам видеообразцы безудержной храбрости, глупости и смертельной опасности, на которую легко идут люди ради нескольких секунд сомнительной славы.. Одни на полном ходу выбираются на крышу мчащейся легковушки, другие крутят петли, спирали и "пончики" на ограниченном пространстве, третьи жгут цветную резину шин до тех пор пока не загорается сам автомобиль, а четвертые...

В общем, вот вам новое развлечение скучающей от самоизоляции молодежи, над которым стоит лишь потешаться, но которое ни в коем случае не нужно повторять. Девушка с хорошей акробатической подготовкой решила сделать заднее сальто ни где-нибудь, а на крыше спорткара Nissan 350Z ценой около $25000, к счастью, стоящего, а не едущего. Все ради эффектного видео, конечно же, ради лайков и репостов.

Перед прыжком наша героиня рассчитала, казалось, всё, кроме места приземления. И потому оказалась не на крыше и даже не на асфальте позади машины, а по пояс в заднем окне, среди торчащих осколков разбитого стекла. Судя по тому, настолько стремительно обрывается видео, что можно предполагать, что не обошлось без вызова скорой помощи и наложения десятка швов.