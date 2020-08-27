Госавтоинспекция рекомендует принять поправки в законодательство, которые запретят регистрировать за физическими лицами автобусы массой более пяти тонн с количеством мест более восьми.

Перевозки пассажиров автобусами, особенно на междугородних маршрутах, остаются одним из наиболее опасных способов передвижения. Бороться с этой проблемой пытаются давно. На прошедшем в Общероссийском народном фронте "круглом столе", посвященном этой теме, было выявлено, что главная причина опасности такого транспорта в экономике. У транспортных компаний нет средств, чтобы обеспечить даже нынешние требования по безопасности. Но и тем компаниям, у которых автопарк новый, нужны еще и профессионалы-водители, которые почему-то не хотят идти работать за 15 тысяч рублей.

По данным страховщиков, которые озвучила вице-президент Национального союза страховщиков ответственности Светлана Гусар, автобусные перевозки занимают печальную третью строчку рейтинга по количеству жертв.На первом месте вертолетные перевозки, а на втором речной транспорт. По данным экспертного центра "Движение без опасности", более 50 процентов автобусов находятся в собственности у физических лиц. Это до недавнего времени позволяло избегать массы проблем с соблюдением требований по пассажирским перевозкам. Но более 40 процентов ДТП приходится именно на водителей автобусов, которые принадлежат физлицам. Вступившее в силу требование об обязательном лицензировании таких перевозок тоже особого эффекта не дало.

У нас, по данным ГИБДД, зарегистрировано 869 тысяч автобусов. И только 167 тысяч из них осуществляют лицензионные перевозки. Где остальные? Поэтому в Госавтоинспекции считают, что надо поддержать инициативу минтранса по запрету регистрации автобусов категории М3 за физическими лицами. А заодно и грузовиков категории N3 - более 12 тонн. Вряд ли такие машины нужны для личного пользования даже очень многодетным семьям.

Еще одна проблема - уровень подготовки водителей. Минтранс пытался разделить водителей на любителей и профессионалов,только делал он это странным образом. Он сокращал знания и умения, которые должны получить любители. А то, что требуется профессионалам, оставлял в нынешнем объеме. Понятно, что на такое никто пойти не мог.

Экспертный центр "Движение без опасности" предлагает ввести для водителей - перевозчиков пассажиров обязательные курсы повышения квалификации, а также раз в пять лет подтверждение квалификации.

Автобусные перевозки занимают третье место по количеству жертв, после вертолетов и пароходов

Вопрос, кто этим должен заниматься? ГИБДД или минтранс? Первые отвечают за безопасность движения, вторые при этом контролируют коммерческие перевозки.

В Европе водители, которые занимаются коммерческими перевозками, раз в пять лет подтверждают квалификацию. А чтобы они не забыли об этом, срок действия прав у них ограничен пятью годами.

То есть хочешь ездить за рулем и возить семью - пожалуйста, 10 лет до следующего обмена прав. Занимаешься коммерческими перевозками? Через пять лет либо подтверждаешь квалификацию, либо перестаешь работать водителем. По итогам "круглого стола" будут подготовлены предложения, о которых "РГ" обязательно расскажет.