Футболист "Зенита" Дриусси выбыл из-за травмы на полтора месяца

Аргентинский нападающий футбольного клуба "Зенит" Себастьян Дриусси пропустит как минимум полтора месяца из-за повреждения, сообщается на официальном сайте санкт-петербургской команды.

Игрок получил травму в среду в начале матча пятого тура чемпионата России с московским "Динамо" (0:1) и был заменен уже на 15-й минуте игры.

По предварительным данным, полученным после проведения МРТ и клинического осмотра, Дриусси повредил медиальную коллатеральной связка правого колена.

Отмечается, что при оптимистичном сценарии полтора месяца займет консервативное лечение, однако окончательный диагноз и точные сроки восстановления 24-летнего аргентинца станут известны в течение недели.

В текущем сезоне Дриусси провел в составе "Зенита" 6 игр и забил один мяч.