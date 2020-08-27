Госуслуги можно будет получить в банках, салонах связи и на почте

Документ нацелен на то, чтобы сократить взаимодействие с органами власти до минимума, отметил замглавы Минэкономразвития Алексей Херсонцев. Большинство услуг будут оказываться в проактивном формате - гражданину достаточно будет дать согласие на едином портале госуслуг.

Сейчас подобный формат оказания услуг уже используется - например, для получения материнского капитала больше не нужно писать заявления. Если у молодых родителей оформлена учетная запись на портале госуслуг, сертификат автоматически поступает в их личный кабинет из Пенсионного фонда России. Теперь проактивными станут и другие услуги.

Кроме того, Минэкономразвития предлагает переходить к реестровой модели услуг. Это означает, что больше не нужно будет получать бумажные версии документов и хранить их дома. Все будет происходить в электронном формате. "Для проверки сведений в реестре органы власти не будут требовать с заявителя предъявления указанного документа, а только сведения, которые в нем содержатся", - пояснили в пресс-службе министерства.

Оцифровать и перевести существующие документы граждан в личный кабинет на портале госуслуг теперь можно будет в МФЦ. Сотрудники центров, согласно новым поправкам, будут проводить такие процедуры и консультировать граждан по работе на портале госуслуг.

Законопроект подготовлен во взаимодействии с Минкомсвязью, уточнили в минэкономразвития, в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика". По словам разработчиков, документ вступит в силу сразу после подписания.