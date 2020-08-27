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27.08.2020 10:00
Рубрика: Экономика

Госуслуги можно будет получить в банках, салонах связи и на почте

Текст: Ирина Алпатова
Получение госуслуг можно будет совместить с походом в банк или на почту, проверкой состояния своего счета или оплатой услуг связи. Госуслуги будут доступны как при очном визите, так и в электронном виде. Законопроект с поправками в закон о госуслугах Минэкономразвития внесло на рассмотрение в правительство.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Документ нацелен на то, чтобы сократить взаимодействие с органами власти до минимума, отметил замглавы Минэкономразвития Алексей Херсонцев. Большинство услуг будут оказываться в проактивном формате - гражданину достаточно будет дать согласие на едином портале госуслуг.

Фото: Варвара Гертье / РИА Новости
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Сейчас подобный формат оказания услуг уже используется - например, для получения материнского капитала больше не нужно писать заявления. Если у молодых родителей оформлена учетная запись на портале госуслуг, сертификат автоматически поступает в их личный кабинет из Пенсионного фонда России. Теперь проактивными станут и другие услуги.

Кроме того, Минэкономразвития предлагает переходить к реестровой модели услуг. Это означает, что больше не нужно будет получать бумажные версии документов и хранить их дома. Все будет происходить в электронном формате. "Для проверки сведений в реестре органы власти не будут требовать с заявителя предъявления указанного документа, а только сведения, которые в нем содержатся", - пояснили в пресс-службе министерства.

Оцифровать и перевести существующие документы граждан в личный кабинет на портале госуслуг теперь можно будет в МФЦ. Сотрудники центров, согласно новым поправкам, будут проводить такие процедуры и консультировать граждан по работе на портале госуслуг.

Законопроект подготовлен во взаимодействии с Минкомсвязью, уточнили в минэкономразвития, в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика". По словам разработчиков, документ вступит в силу сразу после подписания.

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