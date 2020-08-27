Генпрокуратура не нашла оснований для уголовного дела в ситуации с Навальным

Генпрокуратура России передала запрос о правовой помощи в Германию относительно состояния Алексея Навального.

"Несмотря на начатую еще 20 августа 2020 года доследственную проверку, каких-либо данных, свидетельствующих о совершении умышленных преступных действий в отношении Алексея Навального и позволяющих квалифицировать это происшествие по уголовному закону, до настоящего времени не установлено", - сообщил корреспонденту "РГ" официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов.

По его словам, Генпрокуратура России 27 августа передала в компетентные органы юстиции ФРГ запрос о правовой помощи по материалам проверки следственных органов МВД России по факту госпитализации из самолета рейса "Томск - Москва" гражданина РФ Алексея Навального, который ранее был доставлен в Германию для дальнейшего лечения.

Иванов пояснил, что организация такой проверки является стандартной практикой в случае подобных происшествий с авиапассажирами. И к германской стороне обращена, в частности, просьба о предоставлении российским органам объяснений, сведений и доказательств озвученных ими предварительных диагнозов. Кроме того, Генпрокуратура запросила медицинские данные и исследования немецких специалистов как в период транспортировки гражданина РФ из России в Германию, так и его нахождения в клинике "Charite". Одновременно, по словам Иванова, выражена готовность на основе взаимности предоставить результаты проведенных в России экспертиз и исследований.

Как отметил представитель Генпрокуратуры, немецкие партнеры подтвердили получение запроса о правовой помощи и свое намерение взаимодействовать с правоохранительными органами России в выяснении обстоятельств происшествия с российским гражданином.