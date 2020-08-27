Как защитить лобовое стекло от загрязнения перед дальней поездкой

Несколько часов езды по трассе - и лобовое стекло покрывается маслянистой пленкой от испарений, выхлопов, на нее оседает пыль, разбившиеся насекомые. Ситуацию спасает только полноценная мойка, которая не всегда доступна, в сочетании со специальными средствами. Как защитить стекло?

Для того, чтобы заменить магазинную автохимию, нам потребуется нашатырный спирт. Тем более, что именно он и содержится в составе большинства готовых препаратов. Перед процедурой неплохо будет надеть резиновые перчатки, а глаза на всякий случай защитить очками.

На литр воды добавляется 40-граммовый флакон нашатыря, затем раствор выливается в обычный распылитель. Запах будет так себе, но опасности никакой.

Сначала стекло нужно как следует вымыть и высушить. Затем на него распыляется раствор нашатырного спирта и растирается тряпкой из микрофибры в течение 10-15 минут. Придется сделать эту процедуру дважды, пишет aif.ru, пока стекло не начнет скрипеть от чистоты.

Обязательно повторить чистку и внутри салона. Через дефлекторы обдува на него попадает и налипает не меньше грязи.

Как продлить эффект чистоты перед поездкой? Потребуется любое водоотталкивающее средство. Например, кондиционер для белья, который добавляют при стирке. Лучше выбрать тот, что не содержит красителей и ароматизаторов, а только смягчает.

Кондиционер нужно развести в воде, примерно один колпачок на четыре литра жидкости. Его можно залить в бачок стеклоомывателя или нанести с помощью того же распылителя. Затем также отполировать микрофиброй и дать высохнуть.

Прослужит такое покрытие несколько часов. Защитную пленку можно обновить из стеклоомывателя. Так что на путешествие вполне хватит.