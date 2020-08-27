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27.08.2020 09:06
Рубрика: Российский автопром

"Калашников" представил электробайк с дизайном классического ИЖ-49

Текст: Григорий Гомельчук
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

На проходящем в эти дни форуме "Армия-2020" концерн "Калашников" представил электрический мотоцикл ИЖ-49.

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Как сейчас модно, современная конструкция в этом байке сочетается с ретро-обликом, почти полностью повторяющим одноименную модель 1951 года.

На выставку производитель привез сразу три экземпляра ИЖ-49, выкрашенных в разные цвета: черный, красный, бирюзовый. В отличие от прародителя, электрический ИЖ может перевозить только одного человека, дополнительное сиденье и уж тем более коляска не предусмотрены.

Электромотор мощностью 15 кВт (20 л.с.) способен разогнать новый ИЖ-49 до 90 км/ч, литий-ионная батарея емкостью 4 кВт*ч обеспечивает запас хода 80 километров. Тормоза здесь дисковые вентилируемые с гидравлическим приводом. Сухой вес мотоцикла составляет 130 килограммов.

Уже объявлено, что ИЖ-49 будет выпущен ограниченной серией в 49 экземпляров, желающие приобрести могут оформить заявку на сайте "Калашникова". Цена, правда, пока не объявлена, и демократичной она точно не будет, ведь каждая деталь электрического ИЖа, как сообщает производитель, уникальна и изготовлена "практически вручную", а ручной труд стоит денег.