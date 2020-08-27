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27.08.2020 20:36
Рубрика: В мире

Милорад Додик отказался поддержать декларацию ЕС по Белоруссии

Текст: Александр Борисов

Сербский член Президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорад Додик 27 августа в ходе заседания высшего коллективного органа управления данного балканского государства заявил о нецелесообразности присоединения БиГ к декларации ЕС по Беларуси, предполагающей введении санкций в отношении белорусских должностных лиц. При этом политик осудил незаконные действия боснийского внешнеполитического ведомства во главе с Бисерой Туркович, поспешившего проинформировать Брюссель о всесторонней поддержке со стороны Сараево обозначенных рестрикций.

Фото: FLAVIO LO SCALZO/EPA
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"Президиум отверг подобное поведение МИД и министра Бисеры Туркович, полагая, что это не соответствует основным законам и конституции. Необходимо прекратить подобную практику", - заявил Милорад Додик.

В свою очередь председательствующий в Президиуме БиГ Шефик Джаферович и его коллега - представитель хорватского народа Желько Комшич выступали за поддержку санкций в отношении сторонников Минска. "Комшич и я выступали за присоединение БиГ к декларации ЕС против Беларуси. Мы были оповещены о том, что боснийское министерство иностранных дел присоединилось к этой декларации. Министр мне объяснила, что речь шла о том, что БиГ в ранее принятых документах определилась в отношении следования решениям ЕС в вопросах внешней политики. Однако все же следует подчеркнуть, что данный вопрос находится в компетенции Президиума", - рассказал после заседания Шефик Джаферович.

Следует отметить, что 10 августа Милорад Додик в числе первых поздравил Александра Лукашенко с переизбранием на пост главы Беларуси, выразив уверенность, что под руководством белорусского лидера страна продолжит путь экономического и технологического развития в интересах ее граждан. "Для меня огромная честь и удовольствие направить Вам самые теплые поздравления. Надеюсь на продолжение сотрудничества с Вами в двустороннем и многостороннем формате, и я убежден, что в будущем мы будем работать над укреплением дружественных и братских отношений между нашими народами во всех областях", - констатировал сербский лидер из Боснии и Герцеговины.

Между тем накануне стало известно о том, что Сербия присоединилась к указанной декларации Евросоюза. При этом премьер-министр Ана Брнабич выразила надежду, что Александр Лукашенко, пользующийся авторитетом и уважением среди сербов, в том числе и потому, что он был единственным мировым лидером, который специально приехал в Белград во время натовских бомбардировок Союзной Республики Югославии в 1999 году, не станет по этому поводу обижаться. "Мы не должны забывать о дружбе Лукашенко с нашим народом в тяжелые времена. Я надеюсь, что Лукашенко не обидится на это", - указала она.

В мире Европа Босния и Герцеговина

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