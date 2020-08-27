Минск обсуждает с МАГАТЭ передачу данных о радиационной обстановке

Предстоящий пуск в конце текущего года в промышленную эксплуатацию в Островце первого энергоблока белорусской АЭС, в который уже успешно завершается загрузка 163 тепловыделяющих сборок с ядерным топливом, ставит и очередные задачи по обеспечению радиационной безопасности, констатируют аналитики.

На АЭС, подтвердили ранее БЕЛТА в Минэнерго, обеспечена техническая готовность помещений, оборудования и всех систем. Еще до прибытия с химического предприятия в Новосибирске "атомного состава" все объекты первого энергоблока были переданы под охрану внутренних войск в штатном режиме.

В настоящее время, сообщил 27 августа агентству министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык, Беларусь обсуждает с Международным агентством по атомной энергии объем и регламент передачи данных о радиационной обстановке.

По его словам, мониторинг атмосферного воздуха, включая радиационный фон, проводится в республике на 41 стационарном пункте наблюдений. Специалисты ежедневно измеряют мощность дозы гамма-излучения, содержание радионуклидов в пробах аэрозолей и выпадений из атмосферы. Кроме того, объектами радиационного наблюдения министерства, уточнил Худык, являются залежные земли, поверхностные и подземные воды.

Кстати, в связи с предстоящим вводом в эксплуатацию первенца атомной энергетики со стороны не только МАГАТЭ, но и Европейской комиссии уже поступили предложения о подписании официальных соглашений по обмену радиологическими данными в системах EURDEP и IRMIS.

По словам отраслевого руководителя, партнерами высказаны пожелания "по интенсификации и расширению обмена за счет данных, получаемых экспертами РБ с использованием автоматизированных систем контроля радиационной обстановки". В настоящее время, пояснил он, определяется объем и регламент передачи информации.

В этой связи министр напомнил, что радиационный мониторинг в стране проводится уже более полувека. Правда, до 1986-го года функционировало только восемь пунктов наблюдений, затем республиканская сеть была значительно расширена.

Сейчас в зоне размещения АЭС, констатировал глава Минприроды, обеспечен непрерывный контроль радиационной обстановки посредством автоматизированной системы. Сбор и накопление данных в районе станции проводятся для дальнейшего их использования в качестве фоновых. Это, по его словам, позволит не только определить степень влияния атомной электростанции на окружающую среду, но и разработать мероприятия для его минимизации.

Международные эксперты, подчеркнул он, уже "дали положительную оценку готовности Белгидромета к реагированию на ядерные аварии и отметили высокий технический уровень организации наблюдений".

Остается добавить, что белорусский пионер атомной энергетики с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт, сооружен по российскому проекту. Энергоблоки поколения 3+ имеют улучшенные технико-экономические показатели. Их главной особенностью эксперты называют уникальное сочетание активных и пассивных систем безопасности.