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27.08.2020 17:08
Рубрика: Общество

Российская вакцина против COVID-19 поступила в оборот

Текст: Ирина Невинная
Вакцина от коронавируса начала поступать в гражданский оборот. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко, выступая на общероссийской акции "Мы вместе".
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Ранее в Минздраве сообщили, что выдали разрешение на проведение пострегистрационных исследований вакцины, созданной в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Предполагается, что в завершающей стадии испытаний примут участие 40 тысяч добровольцев, причем испытания будут проходить в нескольких странах и носить статус международных.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
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Набор добровольцев для участия в клинических исследованиях начнется на следующей неделе, - об этом заявил директор Центра Гамалеи академик РАН Александр Гинцбург.

Одновременно с третьей фазой клинических испытаний, по словам Мурашко, начинается вакцинация врачей и учителей, которые входят в группу повышенного риска по контакту с ковид-инфицированными. Именно вывод нового лекарства после регистрации регулятором в широкое употребление и считается его поступлением в гражданский оборот.

Ранее в НИЦ Гамалеи поясняли, что самостоятельно приобрести вакцину будет нельзя, а появившиеся в сети сайты с предложением ее заказать - не более чем фейк. Препарат нуждается в особых условиях хранения (раствор хранится в замороженном виде, а вакцина в виде порошка - при температуре не выше 4 градусов), а кроме того, правила вакцинации требуют, чтобы прививку ставил медработник, и после инъекции пациент некоторое время оставался под него присмотром, чтобы исключить наступление аллергической реакции.

Мурашко: В России проходят регистрацию еще три вакцины от коронавируса

Текст: Ирина Невинная
На российском рынке будет присутствовать несколько вакцин от COVID-19. Регистрацию в России проходит еще три вакцины. Об этом сообщил сегодня министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
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Министр уточнил, что это отечественные и зарубежные разработки, производство которых планируется запустить в России.

Мурашко не сказал, о каких именно производителях и вакцинах идет речь, однако сами разработчики ранее сообщали, что планируют производить свои вакцинные препараты для профилактики COVID-19 на зарубежных площадках, в том числе, и в России.

В частности, компания "Петровакс" стала партнером крупной биотехнологической компании CanSinoBIO (Китай), и сейчас готовит проведение третьей, заключительной стадии клинических исследований китайской вакцины на добровольцах. Минздрав выдал соответствующее разрешение. Если тестирование завершится успешно, "Петровакс" будет производить вакцину, разработанную в Китае, на своих производственных мощностях в Подмосковье.

Также третью, заключительную фазу клинических исследований начинает в России и крупнейшая британо- шведская компания АстраЗенека, участвовавшая в разработке вакцины совместно с Оксфордским университетом. Эта вакцина в случае успешного завершения тестирования и регистрации в России, будет производиться в Ярославле компанией "Р-Фарм".

В сентябре планируется завершить процедуру регистрации вакцины "ЭпиВакКорона", разработанной в ГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал генеральный директор Центра "Вектор" Ринат Максютов. Сейчас продолжаются ее клинические испытания с участием добровольцев.

Общество Здоровье

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