Ранее в Минздраве сообщили, что выдали разрешение на проведение пострегистрационных исследований вакцины, созданной в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Предполагается, что в завершающей стадии испытаний примут участие 40 тысяч добровольцев, причем испытания будут проходить в нескольких странах и носить статус международных.
Набор добровольцев для участия в клинических исследованиях начнется на следующей неделе, - об этом заявил директор Центра Гамалеи академик РАН Александр Гинцбург.
Одновременно с третьей фазой клинических испытаний, по словам Мурашко, начинается вакцинация врачей и учителей, которые входят в группу повышенного риска по контакту с ковид-инфицированными. Именно вывод нового лекарства после регистрации регулятором в широкое употребление и считается его поступлением в гражданский оборот.
Ранее в НИЦ Гамалеи поясняли, что самостоятельно приобрести вакцину будет нельзя, а появившиеся в сети сайты с предложением ее заказать - не более чем фейк. Препарат нуждается в особых условиях хранения (раствор хранится в замороженном виде, а вакцина в виде порошка - при температуре не выше 4 градусов), а кроме того, правила вакцинации требуют, чтобы прививку ставил медработник, и после инъекции пациент некоторое время оставался под него присмотром, чтобы исключить наступление аллергической реакции.
Мурашко: В России проходят регистрацию еще три вакцины от коронавируса
Министр уточнил, что это отечественные и зарубежные разработки, производство которых планируется запустить в России.
Мурашко не сказал, о каких именно производителях и вакцинах идет речь, однако сами разработчики ранее сообщали, что планируют производить свои вакцинные препараты для профилактики COVID-19 на зарубежных площадках, в том числе, и в России.
В частности, компания "Петровакс" стала партнером крупной биотехнологической компании CanSinoBIO (Китай), и сейчас готовит проведение третьей, заключительной стадии клинических исследований китайской вакцины на добровольцах. Минздрав выдал соответствующее разрешение. Если тестирование завершится успешно, "Петровакс" будет производить вакцину, разработанную в Китае, на своих производственных мощностях в Подмосковье.
Также третью, заключительную фазу клинических исследований начинает в России и крупнейшая британо- шведская компания АстраЗенека, участвовавшая в разработке вакцины совместно с Оксфордским университетом. Эта вакцина в случае успешного завершения тестирования и регистрации в России, будет производиться в Ярославле компанией "Р-Фарм".
В сентябре планируется завершить процедуру регистрации вакцины "ЭпиВакКорона", разработанной в ГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал генеральный директор Центра "Вектор" Ринат Максютов. Сейчас продолжаются ее клинические испытания с участием добровольцев.