Ранее в Минздраве сообщили, что выдали разрешение на проведение пострегистрационных исследований вакцины, созданной в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Предполагается, что в завершающей стадии испытаний примут участие 40 тысяч добровольцев, причем испытания будут проходить в нескольких странах и носить статус международных.

Набор добровольцев для участия в клинических исследованиях начнется на следующей неделе, - об этом заявил директор Центра Гамалеи академик РАН Александр Гинцбург.

Одновременно с третьей фазой клинических испытаний, по словам Мурашко, начинается вакцинация врачей и учителей, которые входят в группу повышенного риска по контакту с ковид-инфицированными. Именно вывод нового лекарства после регистрации регулятором в широкое употребление и считается его поступлением в гражданский оборот.

Ранее в НИЦ Гамалеи поясняли, что самостоятельно приобрести вакцину будет нельзя, а появившиеся в сети сайты с предложением ее заказать - не более чем фейк. Препарат нуждается в особых условиях хранения (раствор хранится в замороженном виде, а вакцина в виде порошка - при температуре не выше 4 градусов), а кроме того, правила вакцинации требуют, чтобы прививку ставил медработник, и после инъекции пациент некоторое время оставался под него присмотром, чтобы исключить наступление аллергической реакции.