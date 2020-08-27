НАСА: Женщина-астронавт высадится на Луну в 2024 году

Женщина-астронавт может ступить на Луну в 2024 году в рамках лунной программы НАСА "Артемида". С таким заявлением выступил директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства Джим Брайденстайн во время видеоконференции, посвященной роли женщин в исследовании космоса.

Он отметил, что высадка на спутнике Земли зависит от того, "удастся ли вдохновить всех американцев для достижения этой цели", - цитирует ТАСС. Брайденстайн также показал эмблему программы "Артемида", выполненную в пурпурно-золотистых тонах. Глава НАСА подчеркнул, что именно эти цвета использовали в начале прошлого века активистки движения за права женщин.

Напомним, в 2019 году власти США заявили о начале подготовки к полетам к Луне. Программа "Артемида" состоит из трех этапов. Первый предусматривает беспилотный полет корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю. Второй этап - облет спутника Земли с экипажем на борту. На третьем этапе НАСА рассчитывает осуществить высадку астронавтов на Луну. Предполагается, что данная программа станет важным шагом на пути к путешествиям на Марс. В Вашингтоне планируют отправить астронавтов к Красной планете в середине 2030-х годов.