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27.08.2020 07:20
Рубрика: В мире

Без тени раскаяния

Текст: Максим Макарычев
Новозеландский суд приговорил ультраправого террориста, убившего 51 прихожанина 15 марта прошлого года в двух мечетях Новой Зеландии, к пожизненному заключению без права досрочного освобождения. Такой приговор был вынесен впервые в истории этой страны.

Брентон Таррант, 29-летний австралиец, специально приехавший в Новую Зеландию, чтобы освободить страну от "захватчиков", признался в совершении террористического акта в двух мечетях города Крайстчерч в 2019 году. Самой маленькой его жертве было всего три года.

В ходе заключительных слушаний сторонник превосходства белой расы сидел за стеклянной перегородкой. А оставшиеся в живых и родственники жертв описали ту боль, которую Таррант причинил мусульманской общине. Пострадавшие и близкие погибших получили от правительства Новой Зеландии особое право на въезд в страну на период действия карантина, чтобы они могли присутствовать при вынесении приговора.

Фото: fznc.world
Мы вырвем Максима из рук террористов

Судья Кэмерон Мандер заявил в обвинительной речи, что такого срока наказания будет недостаточно для преступника, сообщает Reuters. "Ваши преступления настолько ужасны, что даже если вы проведете остаток жизни в тюрьме, это не исчерпает всей глубины наказания, совершенного вами", - сказал Мандер, вынося приговор. Судья зачитал имена всех жертв, как раненых, так и убитых, рассказывая Тарранту о жизнях, которые он оборвал. "Вы не проявили милосердия. Это было жестоко, ваши действия были бесчеловечными", - сказал Мандер Тарранту. "Насколько я могу судить, в вас нет сочувствия к своим жертвам", - добавил судья.

Действительно, в ходе слушаний Таррант не проявил никакого раскаяния, находясь на скамье подсудимых с абсолютно непроницаемым лицом и слушая шокирующие подробности бойни из уст обвинителей, выживших жертв и родственников убитых им мирных граждан. При этом, отмечают наблюдатели, преступник не отводил взгляд от тех людей, которые обличали его в суде, демонстрируя к ним свое презрение. Сторона обвинения заявила, что Таррант хотел вселить страх в тех, кого он назвал "захватчиками".

Подсудимый тщательно спланировал атаки, чтобы убить максимальное количество людей. Боевик купил несколько единиц огнестрельного оружия, тысячи патронов, бронежилеты. Как сообщил прокурор Крайстчерча Барнаби Хоуз, Таррант переехал в Новую Зеландию из Австралии в 2017 году и начал планировать атаки, изучая различные новозеландские мечети, просматривая схемы зданий, которые он намеревался атаковать. Он также использовал дрон, чтобы изучить входы и выходы мечети Аль-Нур. В день терактов в машине террориста находились канистры с бензином, с помощью которых хотел поджечь мечети.

Фото: REUTERS/JOHN KIRK-ANDERSON
Новозеландский террорист планировал сжечь три мечети в Крайстчерче

Пятнадцатого марта прошлого года Таррант покинул город Данидин и отправился в Крайстчерч. Примерно в 13:30, когда прихожане принимали участие в пятничной молитве, злоумышленник активировал закрепленную на одежде камеру и транслировать в Facebook все последующие события.

В мечети Аль-Нур в пригороде Крайстчерча террорист убил 44 человека и ранил 35. Затем боевик проехал шесть километров до Исламского центра Линвуд, где убил еще семь человек и ранил пятерых. Когда он побежал к своей машине за боеприпасами, его начал преследовать Абдул Азиз Вахабазада. "Ты должен благодарить Бога в тот день, когда я тебя не поймал. Это была бы другая история", - сказал Вахабазада Тарранту в суде. Прибывшие на место драмы полицейские обезвредили боевика. Позже выяснилось, что злоумышленник хотел напасть на третью мечеть и поджечь ее.

Нападение в Крайстчерче стало беспрецедентным в Новой Зеландии, где проживают всего пять миллионов человек. Убийства с применением огнестрельного оружия там большая редкость. Массовая бойня побудила власти Новой Зеландии запретить полуавтоматическое оружие военного образца, сообщает CNN.

В мире Океания Новая Зеландия Теракт в Новой Зеландии

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