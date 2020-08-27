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27.08.2020 11:26
Рубрика: Культура

Новую комедию с Янковским и Собчак покажут в Сети

Текст: Сусанна Альперина

Новый фильм режиссера Михаила Расходникова, чьи предыдущие работы "Эластико", "Временные трудности" и "Дорогой папа" не оставляли зрителей равнодушными, решено показывать в интернете. Премьера состоится уже 1 сентября на мультимедийном сервисе Okko. Картина называется "Номер один", и о ней уже известно, что это - комедия, главные роли в которой сыграли Филипп Янковский и Ксения Собчак. Причем имя героини Собчак уже смешное - Мирослава Муравей.

Фото: kinopoisk.ru
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Также известно, что авантюрная комедия расскажет об ограблении галереи. В центре истории - судьба Феликса (Филипп Янковский) по прозвищу "Номер один" - главной угрозы мирового искусства. Он выходит из тюрьмы и, чтобы как-то поправить свои дела, идёт к своей бывшей жене Мирославе (Ксения Собчак).

Феликс застает Мирославу в процессе развода и раздела имущества со своим новым мужем (Игорь Миркурбанов), в котором главный объект спора - одна из самых дорогих картин современности "Номер один" Марка Ротко стоимостью 80 миллионов евро. Феликс решает похитить картину и набирает в помощь "команду мечты" - молодого афериста Артема (Дмитрий Власкин) и его брата-автомеханика (Николай Шрайбер), маляра-гастарбайтера (Андрей Федорцов) и... их общую с Мирославой дочь (Маша Лобанова). Противостоять грабителям-любителям будет смелая и умная капитан полиции - Марина (Рина Гришина).

Еще из подробностей - в фильме часто звучит фраза "Удиви меня". Ее постоянно говорит своему напарнику знаменитый вор Феликс.

Удивит ли фильм зрителя - скоро узнаем. Но, по идее, должен, потому что режиссер Михаил Расходников признается, что в качестве жанровых референсов он использовал фильмы Гая Ричи, "Аферу Томаса Крауна" Джона Мактирнана и "трилогию Оушена" Стивена Содерберга.

Еще один факт, который призван поразить, - в ленте звучат треки популярной группы LITTLE BIG.

Прямая речь

Ксения Собчак:

"Мне очень часто предлагают сыграть в кино саму себя - светскую львицу или что-то подобное, и, честно говоря, меня это не очень увлекает. А здесь мне предложили интересную объемную роль, моя героиня постоянно меняется, сцены по актерским задачам очень разные - и это действительно интересно играть. А вспоминать о работе вместе с Филиппом Янковским я буду, наверное, до старости".

Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости
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Филипп Янковский:

"Мне нравится чередовать разные образы, и для меня съемки в комедии - это своеобразная терапия. Еще замечу, что сюжет фильма крутится вокруг картины выдающегося художника Марка Ротко. Я люблю искусство, но мне самому ближе Леонардо Да Винчи и Рафаэль".

Кстати

Когда фильм был уже снят, пришла новость из Италии о найденной картине Густава Климта. Одна из версий, как полотно было вынесено из музея 22 года назад, полностью совпадает с событиями картины.

Культура Кино и ТВ Наше кино Кино и ТВ с Сусанной Альпериной РГ-Фото

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