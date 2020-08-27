По обстрелу автобуса под Харьковом задержаны 14 подозреваемых

14 подозреваемых задержаны украинской полицией после обстрела автобуса на трассе Киев-Харьков, передает РИА Новости.

"Полиция открыла еще одно уголовное производство по факту стрельбы под Харьковом. Действия злоумышленников квалифицированы как хулиганство и покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений", - передает агентство сообщение областного управления полиции.

Примечательно, что часть депутатов Рады потребовала квалифицировать случившееся как терроризм.

Напомним, что инцидент произошел вечером 27 августа, ранены четыре человека. Жертв и заложников, о которых поначалу сообщали СМИ, нет. Пострадавшие госпитализированы.