Почему планируется сохранить новый формат проведения "Славянского базара"

Мудрость славянских традиций, согласно которым все надо делать загодя, имеет прямое отношении и к организации юбилейного XXX "Славянского базара", стратегию и тактику проведения которого обсудили 27 августа областные руководители Витебска, информирует БЕЛТА.

Руководитель форума Глеб Лапицкий напомнил, что минувшем июлем международный фестиваль запомнился гостям и хозяевам легендарной встречи "невероятной атмосферой гостеприимства и многоголосьем талантливых исполнителей". Претендующий на звание "самого крупного open air Европы", город на Западной Двине, констатировали информационные порталы, восхищал четыре дня исполнением бессмертной классики, хитами и перформансами, ярмарками мастеров и уникальными выставками славянского творчества.

Учитывая совокупность складывающихся обстоятельств, Лапицкий и предложил придерживаться временного промежутка проведения фестиваля в четыре дня. Сокращение сроков, по его мнению, позволит, с одной стороны, "объемно наполнить программу и максимально задействовать все ресурсы". Кроме того, руководитель форума считает целесообразным вновь использовать для фестивальных проектов крытые площадки, которые наиболее востребованы молодежью.

Масштабность проекта диктует и жесткие правила коммерческого подхода к его проведению. Вот почему Лапицкий уделил особое внимание информационной кампании фестиваля внутри Синеокой и за пределами, индивидуальной работе со спонсорами и внедрением новых рекламных услуг.

В этой связи дирекция форума предлагает провести промотур юбилейного фестиваля в разных странах мира, по возможности совместить его с национальными отборами на вокальные конкурсы. "Наша важнейшая задача - максимальный процент окупаемости и заполнение залов от продажи билетов", - полагает Лапицкий.

Как уже сообщал "СОЮЗ", в этом году в "Славянском базаре", который прошел в Витебске с 16 по 19 июля, приняли участие представители 23 стран мира. На фестивале было аккредитовано 3,7 тысячи человек, в том числе мировые звезды, участие которых организаторам удалось сохранить, несмотря на все организационные трудности.

Кроме того, не обошлось и без участия более сотни волонтеров, которые укрепили, по оценке экспертов, работу многих фестивальных служб. На 15 фестивальных площадках, в числе которых были и новые, прошло более 100 мероприятий. В них приняли участие 67,5 тысяч зрителей. А события форума освещали более 330 аккредитованных представителей СМИ.