Поджог мог стать причиной пожара на борту военного корабля в США

Моряк, чье имя не называется, был допрошен следователями, сказал чиновник, добавив, что руководители Пентагона уведомлены о ходе расследования. Моряк по итогам допроса задержан не был и отпущен под подписку о невыезде. "Военно-морской флот не будет комментировать расследование", - сказал лейтенант Тим Питрак, официальный представитель ВМС США.

Около 160 человек находились на борту корабля во время возгорания. В считанные минуты в небо поднялся густой шлейф темного дыма. Десантный корабль горел более четырех дней. Из-за сильного ветра огонь распространился по шахтам лифта и выхлопным трубам Bonhomme Richard. Затем на корабле произошло два взрыва, один из которых был слышен на расстоянии более двадцати километров.

Более 60 моряков, спасателей и местных жителей пострадали - у одних травмы, у других - отравление дымом. Десятки пожарных тушили пламя непосредственно внутри корабля, который также поливали снаружи. Были задействованы спасательные суда и вертолеты.

Bonhomme Richard получил серьезные повреждения, и его будущее остается неопределенным. В ходе следствия выяснилось, что пожар возник в той части корабля, где хранились картонные коробки, тряпки и другие материалы. Первоначально, умышленный поджог не назывался в качестве причины взрыва.

Добавим, что 256-метровый корабль Bonhomme Richard находился на военно-морской базе Сан-Диего на модернизации, которая продолжалась в течение двух лет и должна была закончиться в августе. Ремонт судна оценивался в 250 миллионов долларов. По мнению аналитиков, если Bonhomme Richard не будет отремонтирован, его замена может стоить ВМС США 4 миллиарда долларов.