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27.08.2020 20:08
Рубрика: В мире

Премьер Великобритании нанял личного тренера для борьбы с лишним весом

Текст: Константин Волков
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Фото: Jack Hill / POOL / AFP Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Фото: Jack Hill / POOL / AFP
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Фото: Jack Hill / POOL / AFP

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон нанял персонального тренера, который должен помочь ему похудеть. Об этом сообщают британские таблоиды.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Тренером премьера стал Гарри Джеймсон, который часто работает со знаменитостями и участвует в телешоу.

Бороться с лишним весом Джонсон решил после того, как переболел коронавирусом, поскольку избыток килограммов, возможно, привел к тяжелому течению болезни, Джонсону пришлось несколько дней провести в реанимации.

Ранее Джонсон не раз говорил, что склонен к употреблению мучного и сладкого, и вообще к вредной пище.

Считается, что на него положительно влияет невеста Кэрри Саймондс - в последнее время Джонсон похудел и сократил употребление алкоголя.

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