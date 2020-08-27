Премьер Великобритании нанял личного тренера для борьбы с лишним весом

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон нанял персонального тренера, который должен помочь ему похудеть. Об этом сообщают британские таблоиды.

Тренером премьера стал Гарри Джеймсон, который часто работает со знаменитостями и участвует в телешоу.

Бороться с лишним весом Джонсон решил после того, как переболел коронавирусом, поскольку избыток килограммов, возможно, привел к тяжелому течению болезни, Джонсону пришлось несколько дней провести в реанимации.

Ранее Джонсон не раз говорил, что склонен к употреблению мучного и сладкого, и вообще к вредной пище.

Считается, что на него положительно влияет невеста Кэрри Саймондс - в последнее время Джонсон похудел и сократил употребление алкоголя.