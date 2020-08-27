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27.08.2020 01:33
Рубрика: В мире

Приближающийся к США ураган "Лаура" усилился

Фото: NOAA/GOES / AFP Фото: NOAA/GOES / AFP
Фото: NOAA/GOES / AFP

Ураган "Лаура" усиливается по мере приближения к побережью Соединенных Штатов. По данным Национального центра по наблюдению за ураганами, скорость ветра в пределах атмосферного явления возросла с 61 м/с до 64,8 м/с.

Фото: AP Photo/Marcio Jose Sanchez
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Сейчас стихия находится в 250 км южнее города Лейк-Чарльз (штат Луизиана) и движется в северо-западном направлении со скоростью 6,7 м/с, пишет ТАСС. Уже через несколько часов непогода обрушится на побережье Луизианы и Техаса. Специалисты прогнозируют "потенциально катастрофический ущерб" от "Лауры". Власти призвали 585 тысяч местных жителей эвакуироваться.

Ранее ураган "Лаура" прошел по территории Кубы. Жертв стихии удалось избежать, а экономический ущерб еще предстоит установить. Был разрушен ряд зданий, повреждены линии электропередач, испорчен урожай в нескольких провинциях. На Острове сейчас идут восстановительные работы.

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