Пункт взимания платы построят на пересечении трасс М-11 и ЦКАД

Единственный пункт взимания платы со шлагбаумами в рамках Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) построят на пересечении с трассой М-11 "Нева", сообщили в госкомпании "Автодор".

Пункт со шлагбаумами появится на 47-м километре М-11, где будет возможность заезда и съезда с платной трассы на ЦКАД. Но ЦКАД будет действовать другая система взимания платы - "Свободный поток". Чтобы совместить две системы на развязке ЦКАД-3 и М-11 поставят пункт взимания платы и пункт выдачи талонов. Там автомобилисты будут оплачивать проезд по трассе, которая ведет из Москвы в Санкт-Петербург, пояснили в госкомпании.

Основной ход третьего пускового комплекса будет свободен от шлагбаумов, пункты выдачи талонов установят только на боковых полосах. То есть те, кто едет от М-10 "Россия" с ЦКАД-5 в направлении М-7 "Волга" и наоборот смогут проезжать развязку над М-11 не сбрасывая скорость.

Водители, которые едут с М-11 "Нева", должны будут сбавить скорость, чтобы проехать пункт взимания платы при наличии транспондера или остановиться для оплаты поездки по М-11. Тем же, кто съезжает с ЦКАД на М-11, для получения талона нужно будет притормозить на пункте выдачи талонов.

К моменту открытия движения по ЦКАД- 3 для пункта взимания платы будет организовано шесть полос движения, а для пункта выдачи талонов - четыре полосы движения. Сейчас ведутся строительно-монтажные работы по устройству административного здания и островков безопасности для пунктов, отметили в "Автодоре".