Раскрыт облик нового Mercedes-Benz S-Class

Mercedes-Benz продолжает промо-кампанию по "рассекречиванию" S-Class следующего поколения W223 - на этот раз автопроизводитель распространил дизайнерский эскиз экстерьера грядущей новинки, благодаря которому можно составить примерное представление о ее внешнем виде. Разумеется, с поправкой на характерную для автодизайнеров "гротескную" технику рисунка.

"Эска" сохранит традиционные для себя пропорции - с длинным капотом, коротким передним свесом и большой колесной базой. Но формообразование кузова по сравнению с нынешней моделью W222 станет более "чистым" и минималистичным.

На такое восприятие помимо прочего будут работать дверные ручки выдвижного типа - подобные тем, что применяются на электромобилях Tesla и некоторых моделях Land Rover. Ручки не прорисованы на эскизе, но их было видно на закамуфлированных рабочих прототипах.

До сих пор на крупносерийных Mercedes такие ручки не использовались - компания придерживалась традиционной конструкции "под естественный хват". Фары будут зауженными, решетка радиатора - увеличенной по площади, с трехмерными ламелями.

S-Class W223 планируют производить на заводе Factory 56. Это новое автосборочное производство Daimler AG в Германии, которое называют самым современным в мире. Здесь будут собирать и S-Class, и его суперлюксовую удлиненную версию Maybach.

Покупатели смогут выбрать между четырьмя вариантами длины колесной базы и несколькими моторными модификациями. Предложат от 4-цилиндровых агрегатов до V12 с двойным турбонаддувом и полным приводом.

Важно! В поколении W223 S-Class будут выпускать только в кузовах седан и "лимузин". Версии купе и кабриолет уйдут в историю, их нишу займут обновленные AMG GT и родстер SL.

На S-Class W223 появится несколько крупных инноваций, в т.ч. первая в мире фронтальная подушка безопасности для задних пассажиров и - опционально - полноуправляемое шасси. Колеса передней и задней осей поворачиваются во взаимопротивоположных направлениях, на невысоких скоростях такое решение обещает огромному автомобилю маневренность малолитражки.

Презентация S-Class W223 состоится 2 сентября.

Нынешний Mercedes-Benz S-Class W222 стоит в России от 8 230 000 рублей. Эта модель выпускается с 2012 года.