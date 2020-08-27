Рассекречены двигатели для "Русского Прадо". Будет и турбо

В открытой базе Роспатента опубликовали охранные документы на два новых двигателя разработки Заволжского моторного завода (ЗМЗ).

Патентообладателем значится Ульяновский автозавод, поскольку недавно ЗМЗ был переподчинен ему и получил статус филиала УАЗа (оба завода входят в единый холдинг Sollers).

Изображенные на патентах двигатели - это перспективные бензиновые ЗМЗ-25002.10 и ЗМЗ-223002.10/223012.10. Первый - атмосферный, объемом 2,5 л, второй - турбированный объемом 2,3 л. Новые двигатели создаются вокруг чугунного блока цилиндров ЗМЗ-409, различными модификациями которого комплектуются автомобили УАЗ (самая мощная модификация - ЗМЗ-Про).

Перспективные агрегаты специалисты ЗМЗ создают совместно с немецкой FEV Motorentechnik.

2,5-литровый ЗМЗ-25002.10 по мощности аналогичен нынешнему 2,7-литровому ЗМЗ-Про, т.е. будет выдавать 145-150 л.с. Относительно Про у него немного изменена компоновка и внедрен впускной коллектор изменяемой длины. Можно также заметить, что горизонтальное размещение отверстия дросселя сменилось на вертикальное, а система зажигания представляет собой четыре моноблока "свеча-катушка".

Фото: Роспатент

Турбированный двигатель существует в двух вариантах форсировки - на 150 и 170 л.с. (2,3 литра). Какая конкретно модификация приводится в патенте - непонятно.

В турбомоторе нет впускного коллектора переменной длины, а охлаждающая жидкость и масло подаются к турбине. По компоновке турбо полностью повторяет "атмосферник", включая вертикально расположенную дроссельную заслонку.

Предположительно, уменьшение рабочего объема относительно семейства ЗМЗ-409 позволило вписать мотор в нормы "Евро-5" и "Евро-6", а также уменьшить выбросы углекислого газа.

Новые моторы дебютируют на обновленном "Патриоте", который с подачи главы холдинга Sollers Вадима Швецова называют "Русским Прадо". Улучшенный "Патриот" должен пойти в производство через год-два.