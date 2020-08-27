На довыборах в Госдуму организуют круглосуточное видеонаблюдение

Больше 70 тысяч россиян подали заявление, чтобы проголосовать на выборах в сентябре через механизм "мобильный избиратель", то есть по месту нахождения или онлайн.

В среду в Центризбиркоме обсудили подготовку к выборам, которые пройдут в предстоящий Единый день голосования. "В целом сегодня в рамках "мобильного избирателя" подано 70 с лишним тысяч заявлений. Это заявления о голосовании по месту нахождения, по голосованию на цифровых участках и о голосовании дистанционно", - сообщил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев на заседании. Среди них - 14 тысяч человек, избирателей Курской и Ярославской области, которые изъявили желание проголосовать дистанционно. Напомним, что именно в этих регионах на дополнительных выборах депутатов Госдумы по одномандатным округам состоится дистанционное электронное голосование.

"Мы, честно говоря, думали, что будет несколько меньше, но цифра внушительная, мы уверены, что сможем пройти этот период совершенно свободно без каких-либо сбоев", - отметил Булаев.

Подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения можно с 29 июля по 8 сентября через портал госуслуг, территориальную избирательную комиссию (ТИК) и центры государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Кроме того, со 2 по 8 сентября такую заявку можно подать и через участковую избирательную комиссию (УИК).

Заместитель председателя ЦИК добавил, что 31 августа планируются проведение открытого тестирования и презентация системы дистанционного электронного голосования. Сейчас в тестировании системы уже приняли участие 30 тысяч человек.

Напомним, что дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам пройдут в Курской, Ярославской и Пензенской областях, а также в Татарстане. Булаев заявил, что во все дни голосования должно быть круглосуточное наблюдение на всех участках во всех четырех регионах. "Речь идет о том, чтобы использовать существующую систему, которая используется для видеонаблюдения и для круглосуточного наблюдения в течение всех дней голосования на избирательных участках, где будет проводиться голосование по депутатам Госдумы. Это очень важное решение, тем самым мы закрепляем возможность применения этих средств", - пояснил он и предупредил, что "камеры будут работать, наблюдение будет вестись и фиксироваться, записи будут храниться".

Дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам пройдут в Курской, Ярославской и Пензенской областях, а также в Татарстане

Булаев также призвал членов комиссии в регионах внимательно относиться к своему поведению на избирательных участках. "Очень сложно контролировать себя все время, когда забываешь, что есть видеонаблюдение и на тебя смотрят не только твои коллеги по комиссии", - пояснил он, подчеркнув, что речь идет даже не о нарушениях, а о "бытовом поведении".

Напомним, что 24 июля ЦИК утвердил порядок проведения Единого дня голосования, согласно которому 13 сентября пройдет основной день голосования, но избиратели также смогут сделать свой выбор 11 и 12 сентября. Выборы разного уровня пройдут в 83 субъектах РФ, по их итогам будет замещено около 77 тысяч мандатов. Отметим, что в 18 регионах предстоят прямые выборы губернаторов, глав еще двух регионов - Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов - должны избрать депутаты региональных заксобраний.