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Рубрика: Власть

Участки откроют онлайн

На довыборах в Госдуму организуют круглосуточное видеонаблюдение
Текст: Айсель Герейханова
Российская газета - Федеральный выпуск № 191(8245)
Больше 70 тысяч россиян подали заявление, чтобы проголосовать на выборах в сентябре через механизм "мобильный избиратель", то есть по месту нахождения или онлайн.
Фото: Сергей Карпов/ТАСС Фото: Сергей Карпов/ТАСС
Фото: Сергей Карпов/ТАСС

В среду в Центризбиркоме обсудили подготовку к выборам, которые пройдут в предстоящий Единый день голосования. "В целом сегодня в рамках "мобильного избирателя" подано 70 с лишним тысяч заявлений. Это заявления о голосовании по месту нахождения, по голосованию на цифровых участках и о голосовании дистанционно", - сообщил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев на заседании. Среди них - 14 тысяч человек, избирателей Курской и Ярославской области, которые изъявили желание проголосовать дистанционно. Напомним, что именно в этих регионах на дополнительных выборах депутатов Госдумы по одномандатным округам состоится дистанционное электронное голосование.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
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"Мы, честно говоря, думали, что будет несколько меньше, но цифра внушительная, мы уверены, что сможем пройти этот период совершенно свободно без каких-либо сбоев", - отметил Булаев.

Подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения можно с 29 июля по 8 сентября через портал госуслуг, территориальную избирательную комиссию (ТИК) и центры государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Кроме того, со 2 по 8 сентября такую заявку можно подать и через участковую избирательную комиссию (УИК).

Заместитель председателя ЦИК добавил, что 31 августа планируются проведение открытого тестирования и презентация системы дистанционного электронного голосования. Сейчас в тестировании системы уже приняли участие 30 тысяч человек.

Напомним, что дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам пройдут в Курской, Ярославской и Пензенской областях, а также в Татарстане. Булаев заявил, что во все дни голосования должно быть круглосуточное наблюдение на всех участках во всех четырех регионах. "Речь идет о том, чтобы использовать существующую систему, которая используется для видеонаблюдения и для круглосуточного наблюдения в течение всех дней голосования на избирательных участках, где будет проводиться голосование по депутатам Госдумы. Это очень важное решение, тем самым мы закрепляем возможность применения этих средств", - пояснил он и предупредил, что "камеры будут работать, наблюдение будет вестись и фиксироваться, записи будут храниться".

Дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам пройдут в Курской, Ярославской и Пензенской областях, а также в Татарстане

Булаев также призвал членов комиссии в регионах внимательно относиться к своему поведению на избирательных участках. "Очень сложно контролировать себя все время, когда забываешь, что есть видеонаблюдение и на тебя смотрят не только твои коллеги по комиссии", - пояснил он, подчеркнув, что речь идет даже не о нарушениях, а о "бытовом поведении".

Напомним, что 24 июля ЦИК утвердил порядок проведения Единого дня голосования, согласно которому 13 сентября пройдет основной день голосования, но избиратели также смогут сделать свой выбор 11 и 12 сентября. Выборы разного уровня пройдут в 83 субъектах РФ, по их итогам будет замещено около 77 тысяч мандатов. Отметим, что в 18 регионах предстоят прямые выборы губернаторов, глав еще двух регионов - Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов - должны избрать депутаты региональных заксобраний.

В регионах Власть Работа власти Внутренняя политика Госфонды и контрольные органы ЦИК Законодательная власть Госдума Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Волга-Кама Филиалы РГ Средняя Волга ЦФО Курская область ПФО Татарстан ПФО Пензенская область ЦФО Ярославская область Единый день голосования-2020

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