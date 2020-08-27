Переносим "Спасскую башню" с Красной площади на страницы и сайт "РГ"

На фестивале в 2021 году мы наверняка увидим Президентский оркестр и Президентский полк, они - постоянные участники всех 12 фестивалей "Спасская башня". Фото: РИА Новости

Шоу военных оркестров в Москве должно было стартовать 28 августа. На Красной площади уже монтировали трибуны на 7,5 тыс. человек (при "санитарной рассадке" вместимость сокращалась до 3 тыс.). Из Музея отечественной военной истории на фестивальные площадки вот-вот должны были начать переброску бронетехники времен Великой Отечественной войны. До Васильевского спуска танки и самоходки - на многоосных тралах (транспортерах), дальше - своим ходом.

До первого салюта оставалось несколько суток... Но фестиваля в этом году не будет. Причина в общем-то понятная: пандемия отступила, но не закончилась. Скопление людей, в том числе пожилых и детей, несет в себе риски.

Деньги за билеты, разумеется, всем вернут. Но отмена фестиваля вовсе не означает, что все, кто к нему готовился, потратили время зря. Если его нельзя провести на Красной площади, то почему бы участникам и зрителю не встретиться на страницах и на сайте "РГ"? Наши мультимедийные возможности это позволяют.

Итак, шоу начинается!

Где можно посмотреть или послушать выступления?

Заходите на сайт "РГ", ищите рубрику военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" - и наслаждайтесь. Также записи будут выложены на страничках фестиваля в соцсетях.

Будет ли виртуальный фестиваль по составу участников отличаться от реального?

В этом году из-за пандемии пришлось отказать всем зарубежным участникам. Тем не менее организаторы к ним обратились, попросив записать самые яркие номера. Максимально лаконично. Часть видео получено, вы их увидите. Первым выступил Оркестр Народно-освободительной армии КНР. Китайские товарищи исполняют нашу "Катюшу".

Где военная техника?

В местах постоянной дислокации: в ангарах Музея отечественной военной истории (деревня Падиково Московской области).

- Мы готовили к показу на Красной площади легкие танки Т-60 и Т-70, средние Т-34-76 и тяжелые ИС-2 и ИС-3, а также самоходки ИСУ-122 и СУ-85, - говорит заместитель директора музея Василий Заболотный. - Кстати, СУ-85 на базе Т-34 - единственная в мире ходовая самоходка этого типа.

По словам замдиректора музея, иностранных гостей должна была заинтересовать техника, которую СССР получал по ленд-лизу из США, Великобритании и Канады. А именно: легкие танки "Валентайн" и "Стюарт". Впрочем, почему только иностранных? Танки интересные: как конструктивно, так и в плане их исторической судьбы. Танк Mk.III "Валентайн" (наши солдаты его звали "Валентиной" или "Валей-Таней") нередко действовал с отечественными Т-70. Командование его ценило, мы запрашивали их поставки почти до конца войны. Очевидно, что плохую технику генералы просить не станут. Не лишен недостатков (требовал подготовленных экипажей, а к его пушке был скудный ассортимент снарядов - пришлось создавать их самим), но в умелых руках был надежной и достаточно эффективной боевой машиной.

СССР получил 3,3 тыс. "Валентайнов" из Великобритании и Канады, хотя отправили их нам на 450 машин больше. Где остальные? На дне морском - потеряны с морскими конвоями.

Большие потери на этапе перевозки несли и американские 12,7-тонные "Стюарты": было отправлено 340 M3 и 1336 M3A1, но дошло до СССР 1232 танка.

Отдельно надо сказать о 46,5-тонном танке со сверхмощной 122-мм пушкой (мощнее ее тогда в мире не было) "Иосиф Сталин-3". Он не успел на войну. Но в Европу он вошел: 52 таких танка 7 сентября 1945 года участвовали в Берлинском параде союзных войск в честь победы во Второй мировой войне. Машина удивительная и запоминающаяся, ИС-3 на многие годы породил за рубежом массу страхов и фобий.

- Технику привели в безупречное техническое состояние, мы провели плановое регламентное обслуживание, чтобы она могла своим ходом въехать на Красную площадь, - продолжает Василий Заболотный. - Жаль, что не случилось. Но для техники все работы только во благо.

Все упомянутые танки и самоходки вы можете увидеть своими глазами: в упомянутом выше музее. В выходные - без предварительной записи с 11.00 до 16.00, в будни надо звонить и записываться на экскурсию (или через сайт музея: www.voenist.ru). Все экскурсии - бесплатные.

Что с Кремлевской школой верховой езды?

КШВЕ готовилась к выступлению на Красной площади, она постоянный участник фестиваля. Но на этот раз лошади должны были выступать в особых ботиночках из пластика синего цвета, внутри - мягкая подкладка. Их пошили в США индивидуально для каждого коня. Назначение - защита копыт от чрезмерного стирания и для лучшего сцепления с поверхностью.

Подготовленные номера и "обувь", конечно, будут востребованы: кремлевская кавалерия выступает не только на фестивале.

Как себя чувствуют конкуренты "Спасской башни" - другие фестивали формата "милитари тату"?

Конкурентов нет, есть друзья. Которые нам отчасти соперники, но в самом позитивном смысле слова. Фестивалей такого формата в мире довольно много, но в топ-3 входят лишь: наш, Эдинбургский и Базельский. В тяжелом положении оказались все. Самая отчаянная ситуация у Royal Edinburgh Military Tattoo - в этом году шотландцы обещали феерически отметить свое 70-летие. По плану - с 7 по 29 августа. Из-за пандемии фестиваль пришлось отменить. Билеты разрешили сдать или перенести на 2021 год. Самые яркие номера шотландцы запустили в Twitter, Facebook и Instagram. 29 августа на этих страничках в соцсетях обещают еще какое-то "специальное секретное шоу" - следите.

Базельский фестиваль планировался на 17 - 26 июля. Его не отменили (на данный момент, во всяком случае), а перенесли на позднюю осень. И переименовали в Save the Basel Tattoo - "Сохраним Базельский тату-фестиваль". Поменяли площадку с открытой на закрытое помещение (причина очевидна: холодно). Ждут гостей с 20 по 28 ноября. Обещают искрометные шоу, встречу с танцорами высокогорья, выступит Red Hot Chili Peppers и др. На немецком это все звучит как Musikalischen Leckerbissen - то есть "музыкальные вкусняшки".

Есть надежда, что и наши не оставят без "вкусняшек" своих преданных зрителей. Такие идеи уже обсуждаются, так что следите за новостями. Но конкретика пока под грифом "секретно".

Как сдать билет

Возврат билетов зависит от варианта покупки. Проще всего тем, кто покупал на сайте "Спасской башни" или на concert.ru, оплачивая картой. Деньги вернутся автоматически. Для всех остальных инструкция доступна на официальном сайте фестиваля.