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27.08.2020 08:00
Рубрика: Авто

В России значительно вырос спрос на автозапчасти

Текст: Юрий Зубко
В первом полугодии 2020 года россияне интересовались покупкой автозапчастей на 21% активнее, чем в аналогичный период прошлого года.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как рассказали "РГ" эксперты "Авито Авто", столь значительный рост спроса на комплектующие отчасти объясняется переориентацией покупателей на вторичный авторынок на фоне пандемии и валютных колебаний. Также влияние на показатель оказал переход покупателей к онлайн-приобретению автозапчастей во время самоизоляции.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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Динамика роста предложения пока отстает от темпов роста спроса. По данным "Авито Авто", в первом полугодии 2020 года предложение в сегменте автозапчастей увеличилось по сравнению с прошлым годом на 18%.

Заметнее всего увеличился спрос на комплектующие тормозных систем и аккумуляторы. Этими запчастями стали интересоваться на 41% чаще, чем в аналогичный период прошлого года. Повышение спроса на аккумуляторы может объясняться тем, что во время самоизоляции многие вынужденно отказались от поездок на автомобиле, а автомобильные аккумуляторы разряжаются во время простоя машины.

Второе место по темпам роста спроса делят стекла, а также элементы топливной и выхлопной системы автомобиля. Спрос на стекла вырос за год на 35%, а на детали топливной и выхлопной системы - на 34%.

Таким образом, в стране в первую очередь заметно вырос спрос на ключевые комплектующие, без которых невозможно безопасное функционирование автомобиля.

Наибольший спрос в абсолютном выражении при этом, как и в 2019 году, зафиксирован на покупку битых автомобилей на запчасти.

Фото: Борис Захаров
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В четырех городах России - Воронеже, Иркутске, Красноярске и Тольятти спрос на автозапчасти увеличился по сравнению с прошлым годом более, чем на 40%. Однако эти города все равно не стали лидерами по спросу в абсолютном выражении.

Активнее всего, как и в прошлом году, интересуются автозапчастями в Москве и Санкт-Петербурге. На долю столицы в первом полугодии 2020 года пришлось более 20% от общефедерального спроса на комплектующие, а на долю Санкт-Петербурга - 7%.

При этом в Санкт-Петербурге спрос на автозапчасти за год вырос незначительно по сравнению с другими городами России - менее, чем на 10%. Аналогично низкий рост спроса на автозапчасти наблюдается в Перми и Волгограде.

В регионах Авто Легковые авто Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Восточная Сибирь Филиалы РГ Средняя Волга Филиалы РГ Пермский край Филиалы РГ Юг России ЦФО Москва СФО Иркутская область Иркутск СФО Красноярский край Красноярск ПФО Самарская область ПФО Пермский край Пермь

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