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27.08.2020 04:42

Общественная палата поддержала учреждение премии имени Юрия Яременко

Текст: Инесса Доценко
В Забайкальском крае талантливых исследователей и студентов направлений "Экономика" и "Государственное и муниципальное управление" будут награждать премией имени выдающегося ученого-экономиста Ю.В. Яременко. Учредить ее предложил губернатор края Александр Осипов. Инициативу поддержала Общественная палата Российской Федерации.

- То, что сегодня делается в Забайкалье, достойно тиражирования во всех регионах России, - подчеркнул ранее в разговоре с Александром Осиповым заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Галушка. - В каждом уголке нашей необъятной Родины есть выдающиеся имена национального и мирового масштаба. Их имена достойны памяти, а идеи - культивирования и развития. Выполняя поручения Президента страны, Общественная палата РФ будет поддерживать и продвигать подобные практики.

В Забайкалье учредили стипендию и премию им. Яременко для талантливых студентов

Исследователи, внесшие наибольший вклад в развитие экономики Забайкальского края, смогут претендовать на премию имени Яременко в размере 300, 200 и 100 тысяч рублей. Ежемесячная выплата для талантливых студентов составит 12 тысяч рублей.

Конкурсы соискателей будут проводить министерства экономического развития и образования, науки и молодежной политики региона. А комиссию, которая станет определять лауреатов премии, возглавит губернатор Забайкальского края.

Справка "РГ"

Отечественный ученый-экономист, академик Российской академии наук (РАН), крупнейший специалист в сфере межотраслевого моделирования и макроструктурного анализа Юрий Васильевич Яременко (1935-1996 годы) родился в Чите. После окончания школы он поступил на экономический факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Работал в Центральном экономико-математическом институте РАН, был директором академического Института народнохозяйственного прогнозирования. Фундаментальным вкладом Яременко в развитие экономической науки является разработка им теории многоуровневой экономики.

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