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27.08.2020 12:10

АО "Транснефть - Западная Сибирь" установило новый магистральный насос на НПС в Томской области

Специалисты Томского районного нефтепроводного управления (РНУ) АО "Транснефть - Западная Сибирь" выполнили подключение нового магистрального насосного агрегата (МНА) на нефтеперекачивающей станции "Орловка" в Томской области.

Работы по замене МНА на объекте выполнялись в течение полугода в рамках реализации программы технического перевооружения.

На НПС "Орловка" установлен магистральный насос производства АО "Транснефть Нефтяные Насосы". Среди преимуществ нового оборудования - повышенный КПД и увеличенный межремонтный интервал. Конструкцией предусмотрена специальная система для охлаждения торцевых уплотнителей, что позволяет увеличить срок их службы и снизить потери мощности насоса. Максимальная производительность нового насоса достигает 10 тыс. куб. метров нефти в час.

Установка нового насоса обеспечит повышение эксплуатационной надежности оборудования станции и поддержание бесперебойной транспортировки нефти. В дальнейшем на НПС "Орловка" будет проведена замена оставшихся трех насосных агрегатов.

Подключение нового МНА было выполнено в рамках планового снижения объемов транспортировки нефти по МН Александровское - Анжеро-Судженск.

В настоящее время вся производственная инфраструктура НПС "Орловка" АО "Транснефть - Западная Сибирь" функционирует в штатном режиме, транспортировка нефти осуществляется в штатном режиме.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"

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