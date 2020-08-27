Гастроэнтеролог объяснил, почему вредно есть за компьютером

Перекусы за экраном компьютера или ноутбука могут привести к резкому набору веса и нарушению пищевого поведения.

- Когда человек сидит и ест за компьютером - он не контролирует прием пищи и может съесть намного больше, чем ему требуется, - рассказала "РГ" врач-гастроэнтеролог поликлиники Омской областной детской клинической больницы Татьяной Лысенко.

Особенно опасно кормить при помощи гаджетов малышей. Ведь, по данным диспансеризации, заболевания органов желудочно-кишечного тракта у детей занимают второе место по распространенности. Гастроэнтерологи считают, что нельзя превращать прием пищи в игру или развлечение.

- К сожалению, я часто вижу, как мамы пытаются изобрести различные способы, чтобы накормить ребенка. Ставят перед ним планшет с мультиками и, пока малыш отвлекается, кормят с ложки, - говорит Татьяна Лысенко. - В результате у ребенка формируется нарушение пищевого поведения.

Врачи советуют не забывать известную народную мудрость: "Когда я ем - я глух и нем". Процесс принятия пищи - очень серьезный процесс, во время которого нельзя отвлекаться. В идеале завтраки, обеды и ужины должны проходить в строго определенное время, за семейным столом.