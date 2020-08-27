Губернатор Сергей Цивилев наградил горняков СУЭК-Кузбасс

В Ленинске-Кузнецком состоялась встреча губернатора Кузбасса с трудовым коллективом АО "СУЭК-Кузбасс", посвященная Дню шахтера.

На праздничном мероприятии Сергей Цивилев поздравил собравшихся с профессиональным праздником и вручил областные награды. За добросовестный труд, высокие производственные показатели, верность мужественному горняцкому делу медалей "За служение Кузбассу", а также "За веру и добро" удостоились 14 сотрудников предприятий компании "СУЭК-Кузбасс".

Глава региона особо отметил большой вклад шахтеров, угольной отрасли в экономику Кузбасса, социальное развитие городов и территорий области.

Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс

- Угольная компания СУЭК - это один из признанных лидеров российского ТЭК. Компания построила надежную вертикально интегрированную цепочку от месторождения до потребителя - как российского, так и международного. В Кузбассе компания ведет добычу на семи шахтах и двух разрезах. СУЭК обеспечивает теплом и электроэнергией четыре города, в которых живут более 1,2 миллиона человек: Кемерово, Новокузнецк, Белово и Мыски. СУЭК-Кузбасс активно инвестирует в развитие предприятий, внедрение новейших технологий, реализацию масштабных экологических мероприятий, социальные проекты, поддержку территорий, на которых работает. Свежие позитивные примеры - строительство крупного спортивного комплекса в Ленинске-Кузнецком и участие в создании природного ботанического заказника "Кокуйское болото", - сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

В рамках визита главы региона также состоялось посещение аллеи Шахтерской славы, где установлены две новые "звезды" в честь производственных достижений коллективов компании в 2019 году. Это мировой рекорд по открытой добыче - бригадой Евгения Фортуны разреза "Заречный" экскаватором Komatsu РC-1250 добыто 3,5 миллиона тонн угля. И российский подземной добычи - бригадой Игоря Малахова шахты имени А. Д. Рубана за год на-гора выдано более 6,3 миллиона тонн угля.

Справка

СУЭК - одна из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из ведущих производителей тепла и электроэнергии в Сибири. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 12 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 70 000 человек. Основной акционер - Андрей Мельниченко.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой СУЭК-Кузбасс