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27.08.2020 06:02
Рубрика: Общество

Заглянули в ранец

Сборы детей в школу подорожали
Текст: Светлана Сибина (Омск)
Российская газета - Экономика Сибири № 191(8245)
По подсчетам аналитиков компании "Авито", цена полного комплекта необходимых для домашнего обучения товаров (базовые предметы плюс ноутбук и компьютерное кресло) в среднем по стране выросла на шесть процентов по сравнению с прошлым годом.

Главная расходная статья - гаджеты, за которые в среднем нужно отдать тринадцать тысяч рублей. Спрос на них вырос на 55 процентов. На офисную мебель - на 73 процента. Средняя стоимость компьютерного кресла - четыре тысячи рублей.

Базовый комплект школьника, включающий ранец, пенал, школьную и спортивную формы, оценивается в 3 180 руб-лей. Ранец за год подорожал на три процента, форма - на семь.

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
1 сентября окончательно вступает в силу закон о горячем питании в школах

Дороже всего сборы в школу обойдутся родителям в Казани (более 32 тысяч рублей), Нижнем Новгороде (26 тысяч), Москве (24 тысячи). Школьный бюджет омичей составит восемнадцать тысяч рублей.

Между тем родители полагают, что этим траты не ограничатся. А цены в магазинах и на школьных базарах отличаются от тех, которые предлагают интернет-площадки.

- Современная школьная экипировка - это блузка, юбка (брюки), жилет, пиджак, туфли, спортивный костюм, кроссовки, ранец. Плюс носки, колготки, банты и галстук. В сетевом детском маркете такой комплект для мальчика стоит 14 620 рублей, для девочки - 13 390, - поделилась арифметикой мать двоих школьников Марина Сомова. - При этом речь идет о самых недорогих товарах. За "изыски" придется выложить в полтора-два раза больше.

В подготовке ребят к школе родителям приходится рассчитывать на собственные средства. Поэтому более дешевые виртуальные покупки набирают популярность.

Правда, ученикам начальных классов положено бесплатное питание в школе. В нынешнем году на эти цели из средств бюджета запланировано выделить 329,3 миллиона рублей, в 2021-м - 850,5 миллиона, в 2022 году - 929,5 миллиона рублей.

На десять миллионов рублей, или на треть по сравнению с прошлым годом, выросли государственные расходы на покупку учебной литературы.

- Это связано с изменением перечня федеральных учебников, расширением списка школьных предметов и требований к школьному образованию. Например, введением второго иностранного языка, - пояснил корреспонденту "РГ" пресс-секретарь министерства образования Омской области Илья Крылич. - В регионе необходимо капитально обновить ветшающий фонд образовательной литературы, особенно в селе.

Помимо этого, ученики первых классов получат бесплатно специальные тетради по русскому языку и математике, второклассники - по иностранному языку.

Цены на учебную литературу тоже растут. Например, стоимость учебника по математике или литературе для второго класса превышает 500 рублей. Всего же набор младшеклассника, включающий словари, тесты и рабочие тетради, составляет около семи тысяч рублей.

Тем временем

Омским учителям будут доплачивать пять тысяч рублей за классное руководство. Федеральная выплата предназначена двенадцати тысячам педагогов. При этом будет сохранена и региональная надбавка в сорок рублей на одного ученика. Общая сумма поддержки классных руководителей составит 161,2 миллиона рублей. В прошлом году из областной казны на эти цели выделили 157 миллионов рублей.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск

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