Экс-военнослужащий осужден на 18 лет за помощь банде Басаева

Работу Главного Следственного управления СК РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу полностью признал суд и вынес приговор местному жителю Рустаму Дзуеву. Этого человека Следственный комитет обвинил в тяжких преступлениях - "пособничестве банде" и "пособничестве посягательству на жизнь сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих". Дзуев предал своих сослуживцев и помогал бандитам. На его руках кровь очень многих жителей Нальчика. То, что спустя 15 лет этого человека нашли и осудили большая заслуга следователей и оперативников, которые пообещали на могилах коллег, что найдут всех, повинных в их гибели. И слово свое держат.

Вот что рассказали корреспонденту "РГ" в Следственном комитете. Рустам Дзуев был военнослужащим внутренних войск МВД России. Но в действительности он работал на банду, у которой было даже свое название - "Кабардино-Балкарский сектор Кавказского фронта". А руководили бандой Шамиль Басаев, Илесс Горчханов и Анзор Астемиров. В октябре 2005 года Дзуев на служебном бронированном автомобиле перевез из Республики Северная Осетия-Алания в Кабардино-Балкарскую Республику большое количество автоматического огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ. Часть из этого оружия была похищена в июне 2004 года со склада вооружения МВД Ингушетии при нападении банды Басаева.

А еще Дзуев обучил своего родственника методам и приемам тактической стрельбы из автоматического оружия, понимая, что эти навыки необходимы тому для совершенно реальных целей - убивать его коллег - сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих.

Бассаевские бандиты с этим оружием и взрывчаткой в октябре 2005 года одновременно совершили нападения и попытки захвата зданий федеральных органов исполнительной власти - МВД, ФСБ, УФСИН, моста через реку Шалушку при въезде в Нальчик, других объектов и граждан.

В результате бандитских нападений были убиты 35 сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, а также 15 гражданских. Ранены были 131 сотрудник правоохранительных органов и военнослужащих, и 92 человека гражданских. Повреждено и уничтожено имущество, принадлежащее 19 юридическим и 153 физическим лицам. В Нальчике была парализована работа органов власти и управления, встали промышленные предприятия, закрылись школы, детские сады. Замерла торговля, было прекращено движение общественного и личного транспорта, нарушены водоснабжение и телефонная связь.

Приговором суда Дзуев признан виновным, и ему назначено 18 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима.