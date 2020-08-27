Петербуржцы попросили законодателей запретить песню "Третье сентября"

Петербуржцы собирают подписи под петицией, адресованной депутатам городского Законодательного собрания, с просьбой запретить "ротацию и любое использование" песни Михаила Шуфутинского "Третье сентября".

Как объясняет автор петиции Алина Сергеева, из года в год 3 сентября отовсюду звучит одноименная песня, а ленты социальный сетей заполнены картинками, стикерами, мемами и шутками на эту тему. "Даже федеральные телеканалы и крупные информационные агентства не обходят стороной этот день, - возмущается Алина. - Сколько можно это терпеть и любоваться "кострами рябин" и "листом календаря".

Песню "Третье сентября", а также распространение мемов на этот счет необходимо запретить на законодательном уровне, полагает автор инициативы. И начать нужно с Петербурга - как культурной столицы.

Петиция была создана меньше суток назад, но уже собрала некоторое количество подписей. "Полностью поддерживаю! У меня день рождения 3 сентября. Вместо нормальных поздравлений постоянно получаю ссылки на эту песню", - комментирует один из подписавшихся.

Между тем до 3 сентября остается ровно неделя.