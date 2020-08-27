В Петербурге откроется выставка памяти Дмитрия Хворостовского

В Шереметевском дворце - Музее музыки Северной столицы 4 сентября откроется выставка "Голос, покоривший мир", памяти выдающегося оперного певца Дмитрия Хворостовского. Подготовлена она Санкт-Петербургским государственным музеем театрального и музыкального искусства и Краевым красноярским краеведческим музеем.

Будут представлены материалы, рассказывающие о красноярском детстве Хворостовского, о его годах учебы и ранних успехах на оперной сцене. Увидим сценические костюмы, программы и афиши спектаклей с участием знаменитого баритона, Указ Президента Российской Федерации о награждении артиста орденом "За заслуги перед Отечеством", компакт-диски, фотографии, видеофрагменты его интервью и выступлений и многое другое. Один из главных "экспонатов" - живой ряд, звучание уникального голоса, который будет сопровождать экспозицию.

На пресс-конференции, посвященной этому событию, проходившей в онлайн-формате, об идее создания выставки и ее уникальных материалах рассказали организаторы - с помощью телемоста "Санкт-Петербург- Красноярск - Москва".

- Так получилось, что эта выставка стала первой во всем, - поделилась директор Санкт-Петербургского музея театрального и музыкального искусства Наталья Метелица. - Первая реальная офлайн-выставка в нашем музее после пандемии, первый проект в новом пространстве, которое долгие десятилетия занимал Полярный институт: так называемый Кухонный корпус дворца графов Шереметевых на Фонтанке превратился в ультрасовременный выставочный комплекс с интересной планировкой, современными экспозиционными решениями, двусветным залом, похожим на концертный. Именно здесь открывается первая в Петербурге крупная выставка, посвященная жизни и творчеству выдающегося артиста Дмитрия Хворостовского. И мы благодарны за сотрудничество коллегам из Красноярского музея.

Замдиректора по научно-выставочной работе Санкт-Петербургского государственного музея театрального и музыкального искусства Алексей Нелькин признался, что очень приятно было работать над выставкой. Она оказалась объединяющей - города, музеи, театры, люди легко откликались на предложения о сотрудничестве. Откликнулись театры, на сценах которых Хворостовский выступал: Ла Скала (Милан), Метрополитен Опера (Нью-Йорк), Венская опера - все помогали представить артиста таким, каким он был. "Дело даже не в том, что мы покажем фотографии, которые никто еще не видел, какие-то уникальные экспонаты. Надеемся, что выставка произведет сильное впечатление. В одном пространстве можно увидеть всю человеческую жизнь - от младенчества до ухода, понаблюдать за тем, как ребенок взрослел, менялся, набирал мастерство - а это все видно в цитатах, документах, вещах, фотографиях, видеоматериалах", - отметил Алексей Нелькин.

Хворостовский и Темирканов на концерте в Петербургской филармонии. Фото: Санкт-Петербургский музей театрального и музыкального искусства

"Я сибиряк, и сибиряком остаюсь, поскольку в Сибири жил до 27 лет. И конечно, я сложился как личность в Сибири и несу какие-то черты характера, присущие именно сибиряку, - говорил артист в интервью. - Страны и параллели в моей жизни меняются одна за другой. Но мои чувства и память отданы Красноярску, где у меня есть любимые места, живут любимые люди".

В Красноярске чтят память своего великого земляка. Ему установлен памятник в сквере, его имя присвоено Красноярскому театру оперы и балета, где он работал с 1984 по 1990 год. И Детской музыкальной школе N4, в которой учился будущий знаменитый певец. Красноярский институт искусств переименован в Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского. В 2019 году в Красноярске прошел I международный Фестиваль Дмитрия Хворостовского. Имя Хворостовского присвоено Красноярскому аэропорту - по итогам финального голосования конкурса "Великие имена России" по выбору имен великих соотечественников для российских аэропортов.

- Более 20 лет мы следим за творчеством нашего выдающегося земляка, - рассказала директор Красноярского краевого краеведческого музея Валентина Ярошевская. - Бережно, с любовью собираем экспонаты, лучшие из которых предоставили сейчас для выставки в Петербурге. Коллекция продолжает пополняться - экспонаты поступают от поклонников певца из Венгрии, Испании, разных уголков мира. Еще при жизни Дмитрия Александровича мы делали три выставки, на них бывали его дети. Надеемся, что в скором времени в нашем городе появится и Музей Дмитрия Хворостовского. Вы увидите на выставке, как артист любил наш край. Встречайте красноярца, Человека мира. Счастливого пути выставке!

Представлен "знаменитый" фрак, который молодой артист купил в 1989 году перед вторым туром конкурса "Лучший голос мира" Cardiff Singer в Великобритании (когда надо было выступать с оркестром, во фраке), заняв деньги у своего концертмейстера, пообещав: "Отдам долг с призовых". И действительно, победил. Прибыли и приз Метрополитен Опера за лучшую актерскую работу 2005 года, и российские награды, дипломы фестивалей, конкурсов.

Есть очень трогательные вещи: костюм юного буденновца, который сшила восьмилетнему Диме бабушка, дневник детской музыкальной школы в Красноярске, детская одежда… Бытовые фотографии, на которых артист веселый, общительный, с родственниками, коллегами.

- Очень сложно выделить особо какие-то экспонаты, - ответила на настойчивые просьбы журналистов назвать самые интересные экспонаты куратор выставки, заведующая экспозиционным отделом Красноярского краеведческого музея Яна Стародубцева. - Каждый предмет рассказывает о каком-то периоде жизни хозяина. Дмитрий Александрович очень любил Петербург, часто выступал там. И в Петербурге волею судеб в его руки попала уникальная вещь - запонка Федора Ивановича Шаляпина. Когда-то Шаляпин подарил ее монтировщику сцены Мариинского театра и она хранилась долгие годы в его семье, а его правнучка передала раритет Дмитрию Хворостовскому, так символ мужской элегантности перешел от одного великого певца другому.

Из Москвы на связь вышли родители певца - Александр Степанович и Людмила Петровна.

- Когда Дима начал выступать и привозить домой афиши, программки, призы, наша квартира все больше и больше заполнялась, и тут началась наша совместная с музеем работа, - рассказал Александр Хворостовский. - Мы очень благодарны работникам музея за сохранение памяти о нашем сыне. И рады, что выставку откроют в Петербурге, в хорошем музее, что ее увидит много людей - петербуржцы, гости города. Мы мечтаем, чтобы и в Красноярске нашлось место для этой выставки - в отдельном здании, где будут проходить концерты, фестивали, и посетители увидят собранное нами. Мы каждый год, приезжая в Красноярск, чемоданами привозили разные предметы, которые стоило бы показать.

- Я очень рада, что наше дело приняло такую всенародную известность, - со слезами на глазах добавила мама Дмитрия Хворостовского. - Когда-то безвестного, чудного мальчика, превратившегося - не побоюсь так сказать - в гордость России.

Выставка будет работать по 29 ноября.