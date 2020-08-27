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27.08.2020 23:12
Рубрика: Спорт

"Зенит" обратится в РФС по поводу судейства Васильева

Текст: Максим Домчев

"Зенит" обратится в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза по поводу решений арбитра Станислава Васильева в матче пятого тура РПЛ против "Динамо".

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В матче против "Динамо" "Зенит" потерпел первое поражение в нынешнем сезоне - 0:1. По ходу встречи арбитр Васильев не назначил пенальти в ворота "Динамо" после падения в штрафной Малкома, а затем удалил за вторую желтую карточку Вильмара Барриоса.

Ранее свое недовольство по поводу судейства выразило "Динамо", которое намерено оспорить прямую красною карточку Дмитрию Скопинцеву, которая была показана после того как Васильев посмотрел повтор момента .

"Сегодня мы отправили запрос в ЭСК по двум эпизодам: вторая желтая Барриосу и неназначенный пенальти на Малкоме, - сообщил ТАСС генеральный директор клуба Александр Медведев. - В данном случае мы просто хотим детальных разъяснений о том, чем руководствовался арбитр, принимая такие решения".

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