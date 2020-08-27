Минтранс: В Крыму реконструируют более 190 км дорог за 4 года

В ближайшие четыре года в Крыму реконструируют и построят более 190 км автомобильных дорог, заявил министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

"Белогорск, Приветное, а также соединительная магистраль в сторону Судака - это будут первоочередные трассы, которые сегодня предусмотрены в новой утвержденной ФЦП", - сказал министр (цитата по ТАСС). По его словам, реконструкция дорог будет идти также в направлении Симферополя, Евпатории, Мирного.

С открытием трассы "Таврида", соединяющей Керчь и Севастополь, путешествия по Крыму для туристов и жителей полуострова станут комфортнее, заметил Дитрих. В будущем также построят дороги-ответвления в разные районы республики. "Сегодняшнее событие - открытие трассы "Таврида", и будущие соединительные дороги, развитие сети дорог Крыма, ремонт региональной дорожной сети - это возможность туристам и жителям полуострова передвигаться быстрее, безопаснее и комфортнее", - сказал Дитрих.

По его словам, строительство дорог в Крыму уже сказалось на экономике полуострова. Создаются новые рабочие места, расширились возможности перевозки грузов. Особую роль сыграл Крымский мост.

В четверг, 27 августа, было объявлено о запуске трассы "Таврида" на семи из восьми участков - от Керчи до Севастополя.

Строительство дороги началось в 2017 году, стоимость проекта составляет более 140 млрд рублей. Средства предусмотрены федеральной целевой программой развития Крыма и Севастополя.