По факту жесткой посадки вертолета в горах Сочи возбудили дело

Сотрудники Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ возбудили уголовное дело после аварийной посадки частного вертолета в районе хребта Аибга. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, 26 августа около 13.30 дня вертолет ROBINSON под управлением 44-летнего пилота совершил аварийную посадку в горах недалеко от популярного поселка Красная Поляна. В результате жесткого приземления воздушное судно было серьезно разрушено, а двое пассажиров получили травмы.

Как стало известно, пострадавшие - семья из Москвы: мать, отец и сын. Прилетевшие на место спасатели оказали им первую помощь, а затем на борту вертолета К-32 доставили на аэродром Сочи, откуда бригада врачей отвезла в городскую больницу.