Путин обещал решить вопросы энерго- и водоснабжения Крыма

Вопросы энерго- и водоснабжения Крыма будут "дорешены", пообещал президент Владимир Путин рабочим, строившим трассу "Таврида" во время рабочей поездки на полуостров.

Владимир Путин также поделился своими впечатлениями от автодороги, по которой проехал за рулем на Aurus. "Мы сейчас немножко разогнались. Машина идет, ну она правда тяжелая, но идет не шелохнуться. Это приятно", - сказал он.

"Люди вам будут благодарны многие и многие годы вперед, - поблагодарил президент рабочих. - Кроме того, что туристы будут ездить и вспоминать о том, кто и как это сделал, это еще и даст, конечно, такой хороший толчок в развитии всего полуострова". "От самых главных инфраструктурных проектов мощных - от моста до аэропорта дорога проходит", - заметил он.

"Мы сейчас с министром говорили: ответвления будем делать необходимые для жителей Крыма, для севастопольцев, для туристов", - рассказал о планах Владимир Путин. "Поэтому это, безусловно, даст хороший такой толчок в развитии", - уверен он.

"Это так же важно, как энергетика, как вода, кстати. Мы еще должны дорешать эти вопросы, и мы это сделаем, конечно", - пообещал президент.

"Ну а это даст возможность развиваться Крыму очень приличными, нужными для этой территории темпами", - заключил глава государства.