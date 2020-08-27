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27.08.2020 15:50
Рубрика: Работа власти

Путин проехал по трассе "Таврида" в Крыму

Текст: Кира Латухина
Президент Владимир Путин открыл движение на построенных участках трассы "Таврида".

Глава государства в четверг прибыл на полуостров и лично проехал по новой автодороге за рулем президентского Aurus. А перед этим облетел трассу на вертолете.

Фото: kremlin.ru
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Автодорога соединяет Керчь и Севастополь.

"Другой уровень, другой мир, - оценил глава государства. - Я специально на вертолете прилетел, чтобы посмотреть - практически над всей трассой пролетели". "Конечно, впечатляет, красиво, современные объекты, по-настоящему удобно и красиво", - остался доволен Владимир Путин.

"Надо съезды сделать только вот к берегу, так, чтобы особенно когда туристический поток идет - люди ведь едут не в Симферополь, а на южный берег... к морю", - заметил президент. Главу государства заверили, что в программе предусмотрены и съезды.