Путин проехал по трассе "Таврида" в Крыму

Президент Владимир Путин открыл движение на построенных участках трассы "Таврида".

Глава государства в четверг прибыл на полуостров и лично проехал по новой автодороге за рулем президентского Aurus. А перед этим облетел трассу на вертолете.

Автодорога соединяет Керчь и Севастополь.

"Другой уровень, другой мир, - оценил глава государства. - Я специально на вертолете прилетел, чтобы посмотреть - практически над всей трассой пролетели". "Конечно, впечатляет, красиво, современные объекты, по-настоящему удобно и красиво", - остался доволен Владимир Путин.

"Надо съезды сделать только вот к берегу, так, чтобы особенно когда туристический поток идет - люди ведь едут не в Симферополь, а на южный берег... к морю", - заметил президент. Главу государства заверили, что в программе предусмотрены и съезды.