Путин откроет движение по новому участку трассы "Таврида"

Сегодня президент прилетел в Крым. Глава государства запустит движение по новому участку автодороги "Таврида". Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Мегапроект. Главная дорога, транспортная артерия Крыма", - сказал Песков.

"Президент Путин проедет сам по пятому этапу этой дороги, запустит движение, пообщается с рабочими", - уточнил представитель Кремля.

Строительство дороги началось в 2017 году, стоимость проекта - более 140 млрд рублей. Средства предусмотрены федеральной целевой программой развития Крыма и Севастополя. Проезд от Керчи до Симферополя займет около двух часов, а от Керчи до Севастополя - менее трех.