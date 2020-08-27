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27.08.2020 17:13
Рубрика: Власть

Путин рассказал о планах дорожных строек

Текст: Кира Латухина

На встрече с рабочими, строившими трассу "Таврида" в Крыму, президент сообщил о планах по дорожному строительству не только на полуострове, но и на юге, и в целом по стране.

Фото: Пресс-служба главы Республики Крым
Трассу "Таврида" соединят новыми дорогами с курортами Крыма

"Общий объем дорог, который здесь должен быть построен к 2024 году - 200 км. То есть "Таврида" - 250, а еще 200 должно быть здесь построено и отреставрировано", - сказал президент.

Предусмотрено развитие дорожной сети и по всей южной части страны, в частности, в Краснодарском крае. "Так что здесь 200 и в другой части юга России - еще 260. Это в два раза больше, чем то, что вы здесь сделали. Есть над чем работать", - заметил Владимир Путин.

"Москва-Нижний Новгород-Казань - 800 км. Тоже должно быть сделано к 2024 году. А потом пойдем на Екатеринбург. Свяжем Урал и европейскую часть целиком. Будет хороший транспортный коридор", - оценил президент.

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