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27.08.2020 21:28
Рубрика: Власть

В Госдуме раскритиковали реакцию Украины на визит Путина в Крым

Текст: Галина Мисливская

Депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет назвал недействительным документом ноту протеста МИД Украины из-за визита президента России Владимира Путина на полуостров.

Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости
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Ранее в четверг глава государства посетил Крым и открыл автомобильное движение по четырем полосам трассы "Таврида"​​​. После этого МИД Украины выразил протест российской стороне - по мнению иностранного дипведомства, визит должен был быть согласован с официальным Киевом.

"Нота протеста украинского МИД - как всегда, недействительный и безграмотно составленный документ. Одним словом, филькина грамота, до которой никому нет дела", - заявил Шеремет РИА Новости, посоветовав властям Украины не вмешиваться в дела чужого государства.

МИД Украины регулярно выражает протесты в связи с визитами официальных лиц России в Крым, который считает своей территорией.

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