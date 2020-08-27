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27.08.2020 11:14
Рубрика: Происшествия

В Керчи горевшую многоэтажку проверят с помощью комплекса "Стрела-П"

Текст: Алексей Вакуленко (Республика Крым)
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым

В Керчи к мониторингу технического состояния несущих конструкций многоэтажного дома, где накануне после пожара произошло частичное обрушение перекрытия, привлекли аппаратно-программный мобильный диагностический комплекс "Стрела-П". Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по Республике Крым.

Фото: Пресс-служба администрации Керчи
В Керчи жители нескольких домов эвакуированы после взрыва газа

Оборудование поможет в кратчайшие сроки получить надежную оценку уязвимости поврежденного здания и определит, можно ли в нем находиться, а также позволит спрогнозировать динамику технического состояния и возможность ремонта здания.

В ликвидации последствий пожара и частичного обрушения межэтажного перекрытия в 30-летнем многоэтажном доме сейчас задействованы более 300 спасателей и 60 единиц техники.

Как сообщалось, вечером 26 августа в 10-этажном доме на улице Кирова в Керчи на уровне двух последних этажей после взрыва произошел пожар. Его спустя чуть более часа пожарные локализовали. Площадь пожара составила 40 квадратных метров. Спасатели эвакуировали 115 человек, в том числе 10 детей.

В результате открытого горения повреждены шесть квартир. Всего в доме живут 382 человека. На месте происшествия работает комиссии по чрезвычайным ситуациям. Администрация Керчи определила пункты временного размещения и питания эвакуированных жильцов дома.

Мэр города Сергей Бороздин на своей странице в Facebook сообщил, что в городе открыли "горячую линию" по вопросам, связанным с чрезвычайным происшествием. Телефон Единой дежурно-диспетчерской службы-112: (36561) 6-00-50, 6-10-90; +7-978-909-11-35.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Взрывы газа в домах

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