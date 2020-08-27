В Крыму археологи нашли центральную площадь средневекового пещерного города

В городище Эски-Кермен, находящемся в Бахчисарайском районе Крыма, археологи впервые обнаружили центральную площадь средневекового поселения. Ученым удалось воссоздать в чертежах ее внешний облик. Находка такого рода сделана впервые в истории изучения пещерных городов полуострова. Об этом сообщает пресс-служба Крымского федерального университета (КФУ).

- Мы выяснили, что площадь была огорожена большими каменными блоками примерно двух метров в длину, вымощена плитами и располагалась перед базиликой, - рассказал один из руководителей археологической экспедиции, директор Научно-исследовательского центра истории и археологии Крыма КФУ Александр Айбабин. - Облицовка сооружения лежала на западной части площади, поэтому мы смогли прочесть его внешний облик и можем изобразить строение.

Помимо архитектурных особенностей городища, экспедиция обнаружила множество ценных артефактов, раскрывающих новые подробности жизни средневекового города в горном Крыму. Среди находок этого сезона - большое количество фрагментов керамики разного назначения. Это была и кухонная утварь, и тара. Также найдены обломки черепицы, украшения из бронзы и железные орудия труда. Среди наиболее интересных находок выделяется бронзовая тарелка, украшенная изнутри растительным орнаментом.

Историки передадут обнаруженные предметы в Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" для уточнения их химического состава, происхождения и иных свойств, которые могут изменить представления об этом памятнике и его жителях.

В прошлом году археологическая экспедиция, работавшая на городище Эски-Кермен, смогла обнаружить останки древнего христианского храма. Открытие позволило исследовать планировку культового здания, начиная со второй половины X века. В 2016 году экспедиция на этом памятнике истории также обнаружила несколько уникальных предметов, в том числе декоративную круглую бляху, отлитую из бронзы, на лицевой стороне которой представлено рельефное изображение хищной птицы, терзающей зайца. Там же, в слое разрушения, вместе с керамикой XIII века обнаружена бронзовая монета - херсонесский дихалк 350-330 гг. до н.э.

В этом году на проведение раскопок ученые получили грант Российского фонда фундаментальных исследований.

Справка "РГ"

Эскии-Кермен - средневековый город-крепость в юго-западной части полуострова Крым, в 14 километрах на юг от города Бахчисарай. Название переводится с крымскотатарского языка как "старая крепость". Город был основан в конце VI века н. э. как византийское укрепление и просуществовал до конца XIV века. В 1299 году город был разрушен войсками монголов под предводительством золотоордынского беклярбека Ногая и уже не смог до конца восстановить свое былое значение. В 1399 году монгольская армия под предводительством темника Золотой Орды Эдигея, уничтожила отстроенные укрепления и окончательно разорила Эски-Кермен, который после этого уже не восстанавливался.