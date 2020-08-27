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27.08.2020 14:54
Рубрика: Экономика

В Крыму цены на хлеб повысят в среднем на десять процентов

Текст: Сергей Винник (Симферополь)
Крупнейший производитель хлеба на полуострове - АО "Крымхлеб" - планирует повышение цен на свою продукцию в среднем на десять процентов. Вынужденное решение предприятия уже поддержали профильное министерство правительства и Общественная палата республики. Повышение не будет одномоментным и растянется примерно на полгода.
Фото: Пресс-служба Совета министров Республики Крым Фото: Пресс-служба Совета министров Республики Крым
Фото: Пресс-служба Совета министров Республики Крым

- Вопрос поднятия цен для нас тяжелый и не очень приятный, поскольку такая мера всегда сказывается на потребительском спросе, - признался генеральный директор предприятия Андрей Ванжега.

Фото: Сергей Винник/РГ
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Последний раз "Крымхлеб" повышал стоимость своей продукции в октябре 2018 года. В этом году изменений цены не планировалось, однако вопреки ожиданиям пшеница нового урожая стала резко дорожать. В августе рост составил уже около сорока процентов. Цена тонны продовольственной пшеницы третьего класса составила 14 200-14 500 рублей без НДС. На предприятии такую ситуацию связывают с достаточно высоким экспортным спросом на российское зерно нового урожая.

- Мы закупаем крымскую продовольственную пшеницу, - рассказал Андрей Ванжега. - Однако она также экспортируется через новороссийский грузовой терминал и цена на нее привязана к спросу, в том числе к экспортным поставкам. Учитывая, что курс доллара растет, за ним тянутся и цены на зерно.

Прошлогодние контракты на поставки пшеницы по более низкой цене закончились еще в мае, рассказал руководитель "Крымхлеба", до конца лета предприятие еще сдерживало рост цены за счет собственных резервов, но в августе это стало уже невозможно. Закупки сырья составляют 35 процентов затрат в себестоимости продукции предприятия. Еще 45 процентов приходится на заработную плату. Она, к слову, в объединении в среднем составляет 31 тысячу рублей. Кроме того, весной в период самоизоляции упал на пять процентов объем выпускаемой продукции "Крымхлеба" ввиду того, что не работали многие бюджетные учреждения. Это также не могло не сказаться на экономике производства. Чтобы не скатиться в убытки, крупнейший производитель обратился за разрешением поднять цену в среднем на десять процентов.

Фото: Тагир Раджавов/РГ
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- В целом рост составит от семи до одиннадцати процентов в зависимости от сорта хлеба, - пояснил Андрей Ванжега. - Повышение произойдет не сразу, а растянется примерно на полгода.

В абсолютных цифрах размер повышения составит два рубля за одно изделие. На наиболее дорогие сорта цена вырастет на три рубля. Пекари считают, что такое повышение не слишком ударит по карману большинства покупателей. При этом на предприятии, как и раньше, будут производить социальный хлеб, продавая его по цене девять рублей за единицу продукции. Такого хлеба на пекарнях объединения выпускают до 100 тонн в месяц. В 2018-2019 годах его производство "Крымхлеб" дотировал из собственных доходов в размере 59 миллионов рублей. И только в первом полугодии нынешнего года размер дотации выпечки социального хлеба составил 16 миллионов рублей.

Фото: Мария Орлова/ РГ
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В министерстве сельского хозяйства Крыма просьбу предприятия уже поддержали, отметив, что помимо выпечки дешевых социальных сортов хлеба, малообеспеченные семьи получают от государства целевую дотацию.

- С апреля нынешнего года размер ежемесячного пособия от государства на покупку хлеба для малообеспеченных семей составляет 500 рублей 51 копейку, - уточнила заместитель министра сельского хозяйства Крыма Алиме Заретдинова.

Заместитель министра напомнила, что из-за засухи нынешний год был не самым удачным для хлеборобов полуострова. В Крыму собрали урожай зерновых в объеме 1 миллион 12 тысяч тонн, что ниже плановых показателей. Государство дотировало сельское хозяйство Крыма в объеме 3 миллиардов рублей, из которых около 400 миллионов приходятся на поддержку выращивания зерновых культур. При этом размер субсидии на один гектар площадей составил 800-900 рублей при фактических затратах аграриев 12 - 15 тысяч рублей.

Справка "РГ"

АО "Крымхлеб" является государственным предприятием. Его заводы расположены в Симферополе, Ялте, Керчи, Феодосии, Джанкое и Евпатории. Ежесуточно здесь выпекают до 150 тонн хлебобулочных изделий 200 наименований. Рентабельность предприятия минимальная и составляет около двух процентов. "Крымхлеб" не получает прямых дотаций из бюджета, однако в 2018 году республиканский бюджет компенсировал объединению 30 миллионов рублей, потраченных на закупку нового оборудования.

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