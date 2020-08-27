Зоны сервиса и АЗС откроются на трассе "Таврида" в 2021 году

Строительство многофункциональных зон и заправочных станций, прилегающих к федеральной трассе "Таврида", завершится в 2021 году. Об этом заявил министр транспорта Республики Крым Сергей Карпов.

В рамках инвестиционных соглашений будут построены шесть многофункциональных сервисных зон и 12 автозаправочных станций.

- Были определены наиболее подготовленные места для начала проведения строительно-монтажных работ, - рассказал министр. - Компании-инвесторы уже приступили к отсыпке будущих площадок под сервисными зонами и заправочными комплексами.

На первом этапе заработают АЗС, к которым постепенно добавятся сервисные зоны. Они включат в себя площадки отдыха, кафе, объекты сервиса, в том числе автомобильного, кемпинги и площадки для торговли местной сельхозпродукцией.

Напомним, сегодня президент РФ Владимир Путин проедет по пятому этапу этой дороги и запустит движение по новому участку до Севастополя.