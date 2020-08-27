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27.08.2020 17:12
Рубрика: Власть

От Ноябрьска до Салехарда: завершилась поездка Артюхова по региону

Текст: Елена Панова
Десять дней продолжалась рабочая поездка губернатора Ямала Дмитрия Артюхова по муниципалитетам. За это время он проехал за рулем отечественной LADA XRAY почти две тысячи километров. А на самом сложном участке, строящейся дороге Надым-Салехард, пересел на УАЗ Патриот. В общей сложности губернатор провел за рулем больше 30 часов.
Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО
Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

Как пояснил сам Дмитрий Артюхов на своей странице в Instagram, он сел за руль той же машины, что и в прошлом году, потому что так проще оценить изменения на дорогах. Напомним, год назад "РГ" подробно освещала поездку губернатора по региону.

На этот раз глава региона усилил тактику "посещений без предупреждения". В каждом муниципалитете подписчики в социальных сетях предлагали ему честный маршрут - проблемные объекты или территории, которые стоит посетить.

Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО
Глава Ямала проедет 1400 км по дорогам округа за рулем автомобиля

- Мне важно было получить от жителей обратную связь, предложения, как решить ту или иную проблему, инициативы по развитию общественных пространств, - объяснил свою стратегию Дмитрий Артюхов.

Так, в Муравленко подписчик @kanata1610 пригласил губернатора в больничный городок. В результате визита решено было проектировать новый поликлинический комплекс в городе. В Губкинском @ekaterina11111 написала о проблеме с техникой в больнице. Информация в ходе посещения учреждения подтвердилась. Принято решение приобрести компьютерный томограф, рентген и флюорографическое оборудование.

В каждом муниципалитете губернатор встречался с жителями. Общение транслировалось в прямом эфире на странице Дмитрия Артюхова в Instagram. В совокупности на встречах присутствовало более 1100 ямальцев, губернатор подробно ответил на 148 вопросов, в том числе от интернет-аудитории.

Впервые губернатор использовал технологию Ментиметр, она позволила прямо на встрече провести голосование и определить, каких объектов не хватает жителям того или иного муниципалитета.

Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

Во время поездки глава региона посещал строящиеся и действующие объекты: жилье, учреждения здравоохранения, школы и детские сады, спортивные площадки, предприятия, а также осматривал ход дорожных работ и благоустройства. В общей сложности Дмитрий Артюхов побывал на 112 объектах.

В нескольких муниципалитетах по ходу маршрута губернатор вручил жителям ключи от новых квартир. Сегодня в округе строится более 180 многоквартирных жилых домов. В этом году из аварийного фонда переедут около 3 тысяч семей.

Посетил губернатор и строящийся мост через реку Пур. Несмотря на сложности, вызванные коронавирусной инфекцией, этот объект возводится с опережением графика.

Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО
На Ямале пандемия не помешала планам по строительству и благоустройству

- С вводом моста восточная часть округа соединится с основной сетью региональных дорог, - отметил Дмитрий Артюхов.- Строители идут почти с двукратным опережением графика. Церемония запуска работ была в декабре 2018 года, сейчас мост уже построен. Движение откроем до конца года. Это будет долговечный объект, который прослужит многие десятилетия.

Заключительный отрезок пути Дмитрий Артюхов проехал по строящейся дороге от Надыма до Салехарда. Прямо на трассе он провел рабочее совещание со строителями.

- Проезд по дороге Салехард-Надым есть. Хоть мы и ехали на УАЗике, но все же преодолели участок очень быстро - за 3 часа от базы, где находятся строители. Это означает, что, как мы и обещали, к концу года будет открыт сквозной проезд. Он не будет полностью капитальным, сохранятся участки в щебне, но все равно откроется постоянный, круглогодичный путь, который принципиально поменяет качество жизни ямальцев, - отметил губернатор.

На своих страницах в соцсетях глава региона вел отчет о поездке. За 10 дней интернет-аудитория увеличилась на 4152 пользователя. От подписчиков поступило почти 5,5 тысячи обращений и комментариев. Губернатор поблагодарил ямальцев за внимание к проблемам региона, за их стремление сделать жизнь в округе лучше. И пообещал, что ни один из возникших вопросов не останется без ответа.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО Ямал - тепло российской Арктики

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