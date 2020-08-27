Состояние богатейшего в мире человека достигло 200 миллиардов долларов

Состояние богатейшего в мире человека - главы американской корпорации Amazon Джеффа Безоса - достигло 199,7 миллиарда долларов. Это является рекордным показателем для бизнесмена, сообщает журнал Forbes.

Джефф Безос владеет 11% акций Amazon. Во вторник в ходе торгов на бирже состояние Безоса даже превысило 200 миллиардов долларов, но уже к закрытию оно чуть сократилось. Эксперты отмечают, что с начала пандемии коронавируса бумаги бизнесмена подорожали больше чем на 55%, пишет ТАСС.

Уже два года Джефф Безос занимает первое место в списке богатейших людей мира журнала Forbes. За ним следует один из основателей корпорации Microsoft Билл Гейтс (115,5 миллиарда долларов), на третьей позиции - гендиректор французской группы компаний LVMH Бернар Арно (113,2 миллиарда долларов).

Ранее Forbes сообщил, что совокупное состояние десяти богатейших российских семей за год увеличилось на 1,5 миллиарда долларов - до 26,8 миллиарда. Самым богатым кланом в этом году признана семья Ротенбергов. Их состояние за год увеличилось на 270 миллионов долларов - до 5,45 миллиарда.